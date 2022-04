Coma com consciência: veja 9 tipos de chocolate para você experimentar na Páscoa

Foto: Reprodução/Canva



Às vésperas da Páscoa não falar de chocolate chega a ser até um pecado, não é mesmo? Essa delícia que vicia muita gente com seus sabores e combinações diversas, aumenta a produção de serotonina, o que nos dá aquela sensação de bem-estar e felicidade após comer chocolate.

No almoço de Páscoa, a sobremesa se torna o carro chefe, o chocolate é o elemento mais esperado meio a tantos pratos gostosos da ocasião. É possível encontrar ovos de Páscoa de variados tipos e sabores.

Para você que tem diabetes, hipertensão ou quer perder peso mas, não quer ficar de fora da sobremesa de Páscoa e saborear com a família esta preciosidade, confira aqui 9 tipos de chocolate separados pela nutricionista Tâmara Ferreira:

1) EXTRA AMARGO: Este contém 76 – 90% cacau. Existem opções sem ou com uma quantidade pequena de açúcar. O cacau é benéfico para o coração, contribui para reduzir o envelhecimento precoce, o colesterol ruim e a glicemia ( açúcar do sangue).

Fique de olho! quanto mais cacau, maiores são os benefícios do chocolate. As versões com menor quantidade de cacau, em geral, contêm grandes quantidades de açúcar e gordura, o que reduz sua qualidade.

2) AMARGO: 51 – 75% cacau .Este possui mais açúcar do que o extra amargo, mas contém boa quantidade de cacau no chocolate.

Foto: Reprodução/Canva

3) MEIO AMARGO: 35 – 50% cacau. Sua composição é diversificada e varia de acordo com a marca de chocolate, mas geralmente contem muito açúcar e gordura.É uma opção para aqueles que não apreciam o sabor forte do extra-amargo e do amargo.

4) AO LEITE: Possui de 10 a 25% cacau. Este contém uma grande quantidade de açúcar e gordura, o que representa um aumento de calorias na dieta, portanto este tipo de chocolate deve ser evitado.

5) BRANCO: seus componentes principais são: leite, manteiga de cacau e açúcar. Muitas vezes, a manteiga de cacau é quase totalmente substituída por gordura vegetal hidrogenada. Sendo assim, não traz benefícios relevantes para a saúde e deve ser consumido com bastante moderação.

6) DIET: é aquele no qual o açúcar é substituído por adoçante!Muitas vezes, eles têm uma quantidade elevada de gordura, se tornando mais calórico do que um chocolate com açúcar.

Outro fator a ser lembrado é que cada vez que sua boca sente o sabor doce, o corpo inteiro se prepara para receber o açúcar, só que neste caso o açúcar não vai chegar ,pois o chocolate contem adoçante, então a vontade de comer doces pode aumentar, pois o corpo tenta compensar a falta de açúcar. É isto o que acontece com os chocolates que contêm adoçantes.

7) LIGHT: este tipo de chocolate contém pelo menos 25% a menos de algum nutriente. É importante observar a sua composição.

8) SEM GLÚTEN: o chocolate puro é naturalmente sem glúten, pois esta proteína está presente em alguns cereais (centeio, cevada, aveia e trigo). O que pode acontecer é que os chocolates podem sofrer contaminação ao serem processados pelo mesmo recipiente ou equipamento que os produtos que contêm glúten são processados. Para os portadores de doença celíaca, é indispensável observar no rótulo a identificação: NÃO CONTEM GLÚTEN .