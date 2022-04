Coma com os olhos: qual o melhor ovo de colher de Salvador? Vote agora!

Este ano, a Páscoa acontece no próximo domingo (17) e, como todos sabem, a data é um ótimo momento para presentear as crianças e os adultos com os deliciosos ovos de chocolate.

Você piscou e já estamos na Páscoa. Sim, o tempo passou voando e por aqui vamos estrear a 1ª edição do “Coma Com Os Olhos”, um concurso que vai escolher o melhor ovo de colher de Salvador.

Ao final da matéria, você, leitor, pode escolher qual o melhor. Será uma verdadeira missão escolher apenas um, hein? Veja a lista abaixo:

1 – DOCE ‘REZENHA’

Foto: Divulgação

Sabor do ovo: Casca mesclada de chocolate branco com chocolate ao leite com creme de oreo com brigadeiro de oreo com mini oreo.

Instagram: @docerezenha

2 – D’GUSTE CONFEITARIA

Foto: Divulgação

Sabor do ovo: Casca de brownie com recheio de ninho e nutella.

Instagram: @dgustedoceria

3 – NOSSA CONFEITARIA

Foto: Divulgação

Sabor do ovo: Casadinho com casca de brownie.



Instagram: @nossaconfeitaria

4 – DIVINO FIT

Foto: Divulgação

Sabor: Ovo de Páscoa vegano, sem glúten, sem leite, sem açúcar e com muito sabor! Casca chocolate 51% e recheio de pistache.

Instagram: @divinofit

5 – DELÍCIA SUCULENTA

Foto: Divulgação

Sabor: 3 amores (brownie, brigadeiro de ninho, brigadeiro de chocolate e morangos) com casca de chocolate ao leite.

Instagram: @deliciasuculenta.minibolos

6 – BRIGADEIROU

Foto: Divulgação

Sabor: Casca de brownie com recheio de leite ninho.

Instagram: @nilda.brigadeirou

7 – LN CONFEITARIA

Foto: Divulgação

Sabor: Casca chocolate ao leite com recheio de brigadeiro com leite ninho.

Instagram: @lnconfeitaria01

8 – CARAMELLATO

Foto: Divulgação

Sabor: Casca de chocolate meio amargo com recheio de brigadeiro, doce de leite e brigadeiro de leite ninho.

Instagram: @danireis.caramellato

9 – LE SUCRÉ

Foto: Divulgação

Sabor: Ovo de casca ao leite nobre com recheio de bolo de cenoura e brigadeiro!

Instagram: @lesucre_confeitaria

Difícil escolher apenas um, hein? Vote agora no clicando no link.

Leia mais sobre Páscoa no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.