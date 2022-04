Começa show de IZA na festa do BBB 22; veja registros

IZA é a grande atração da festa do BBB 22 que acontece na madrugada desta quinta-feira (7). A cantora arrancou gritos e sorrisos dos brothers no palco. Clássicos como “Dona de mim” e “Talismã” contam no repertório da artista.

Como já era de se esperar, a apresentação da cantora tomou conta das redes sociais. “Eu não me canso de dizer o quanto ela é perfeita”, “Iza dando boa noite pra cada um. Que mulher” e “A Iza é a mulher mais linda do brasil. É talentosíssima. É inteligente. É simpática, carisma puro”.

Fantasiado de “Globinho”, o diretor Boninho também marcou presença na celebração. Arthur Aguiar assiste ao show no quarto secreto e deve retornar à casa na manhã desta quinta-feira (7).

Confira abaixo alguns dos registros:

