Como afastar traças? Veja métodos infalíveis

Afinal, como afastar traças? Hoje vamos te mostrar dicas incríveis para lidar com o problema. As traças são insetos que vivem dentro de casa em ambientes escuros e quentes. Se alimentam da nossa roupa e de células mortas que vamos derrubando do corpo. A infestação de traça pode trazer diversos prejuízos, veja mais nesta leitura.

O que é exatamente a traça?

Traça é o nome popular dado a 2 tipos de inseto que encontramos em casa. Sendo assim, existe a traça de roupa (Lepidoptera) e, além disso, a traça do livro (Zygentoma).

A traça da roupa é a fase larval da mariposa, extremamente prejudicial, com rápida reprodução. A fêmea chega a pôr de 30 a 200 ovos por dia, e suas larvas vão se alimentando das roupas, pois buscam queratina como fonte de alimento.

Dentro de casa a queratina é encontrada em:

Linho

Algodão

Lã

Seda

Couro

Cabelos

Por essa razão, elas costumam ficar no guarda roupa ou em tapetes/carpetes.

De onde vem as traças?

As traças têm origem no Paleártico, localizado no norte da Ásia e África, porém, acabaram se espalhando pelo restante do mundo.

Portanto, para ficar livre desse inseto, é importante preservar a entrada de casa para que não seja invadida por ele. Isso porque, ele vive em abundância na natureza e entra em casa em busca de alimentos.

Como afastar as traças?

A saber: as traças são espantadas pelo cheiro forte. Alguns cheiros específicos tem esse poder de afastar as traças, são eles:

Cravo

Tomilho

Alecrim

Cedro

Hortelã

Lavanda

Como usar os cheiros para repelir as traças

Para cada elemento será necessário uma receitinha e uma disposição diferenciada para agir.

Lavanda: Embora seu cheiro seja muito agradável para nós seres humanos, para as traças elas são extremamente repelentes. Para usá-la no combate à traça, faça saquinhos de tecidos com a lavanda seca e bolinhas de algodão embebidas em óleo de concentrado de lavanda, e deixe em locais estratégicos onde mais costuma aparecer traças.

Folhas de hortelã: Colha um punhado de folhas de hortelã e deixe desidratar no sol. Coloque as folhinhas secas em saquinhos de tule e coloque no guarda-roupas ou armários.

Cravo, tomilho e alecrim: Encha um saquinho com essas ervas e deixe nos locais de maior incidência da traça, os insetos no geral, odeiam estes cheiros.

Cedro: O cedro é um excelente repelente natural, basta colocar suas lasquinhas no ambiente que deseja a proteção e deixá-lo fazer efeito.

Misturinha para limpeza de armários e guarda-roupas que espanta traças

Antes de tudo, é importante sempre realizar limpezas periódicas para que as traças não se instalem nos armários e gavetas de roupas. Para isso, utilize uma misturinha repelente que perdurará por bastante tempo, combatendo o surgimento do inseto.

Você irá precisar de:

Primeiramente, 20 cravos da Índia;

Logo após, 1 xícara de álcool;

Por último, 1 frasco borrifador.

Primeiro, ferva os cravos em 1 xícara de água por 5 minutos. Logo após, reserve para esfriar. Em seguida, adicione no frasco borrifador o álcool e o chá de cravo frio. Por fim, Borrife nas superfícies e deixe secar ao natural antes de guardar as coisas.

Como acabar com as traças de forma definitiva?

Existem alguns processos que, se repetidos constantemente, podem eliminar a traça de uma vez por todas da sua casa. Confira:

Aspirador de pó

Realizar a limpeza do ambiente, bem como do guarda-roupas e armários, com o aspirador pode ser muito eficiente na eliminação da traça. Assim, uma vez que o pó é aspirado, não só a traça como os seus ovos e larvas acabam sendo eliminados junto.

O aspirador também elimina parte da sua alimentação e, dessa forma, torna o ambiente hostil para seu desenvolvimento.

Água sanitária

Realizar a limpeza do chão com água sanitária pode também ser uma excelente alternativa na eliminação do inseto. Sendo assim, o cheiro fica insuportável para o inseto e, assim, os mesmos serão obrigados a procurar outro lugar para se rastejar.

Lavagem a seco

Realize esse procedimento profissional em seu colchão e no seu sofá, mantendo-os limpo e sem umidade. Dessa forma, impermeabilizá-los pode ser uma boa alternativa para evitar o surgimento de traças futuramente.

Dedetização profissional

Por fim, em casos mais sério, onde você percebe que existe uma infestação do inseto, pode vir a ser necessário realizar a dedetização. A traça não faz nenhum mal a nossa saúde, mas pode trazer danos materiais, já que estraga não só roupas e livros, mas muitos documentos também.

Nesse caso, busque ajuda profissional para que o serviço seja realizado de forma segura para você, sua família e seus animais de estimação.

Viu como pode ser simples acabar com as traças? Agora é só colocar as receitas em prática!