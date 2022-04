Como alertá-lo sobre os erros cometidos?

Alertar um chefe equivocado é uma ação que demonstra integridade, companheirismo e profissionalismo. Afinal, você está querendo ajudar o seu líder a ser um profissional ainda melhor, e isso é bastante louvável.

Porém, devido a hierarquia existente, muitas vezes você pode se sentir encabulado na hora de dar uma devolutiva ao seu chefe. Por conta disso, trouxemos algumas dicas que podem servir de roteiro para esse momento. Confira!

Como alertar um chefe equivocado?

Para alertar um chefe equivocado, sobre as situações que estão acontecendo, é preciso estimular a sua empatia. Ela servirá de base para todo o seu discurso e apontamento.

Por isso, imagine como seria se você estivesse recebendo uma devolutiva negativa. Imagine que quem cometeu os equívocos foi você. A partir disso, monte o seu discurso de uma forma equilibrada e bastante empática. Veja como:

1. Analise o que realmente está equivocado

O primeiro passo é analisar o que realmente está equivocado. Às vezes, podemos ter a visão de que o chefe cometeu mil e um erros, quando na verdade o problema é bem menor do que isso.

Portanto, não deixe que a emoção dite a sua conclusão sobre a situação, mas sim, analise com cuidado, sempre considerando os dados, e não as “fofocas” no trabalho.

2. Marque um momento para conversar com o seu chefe

Depois que você fizer um levantamento de dados sobre o que aconteceu e as consequências dessa situação, marque um momento para conversar com o seu chefe. Diga a ele que você tem algumas sugestões que podem vir a ser úteis, e que para apresentá-las é necessário uma conversa a sós.

3. Dê um feedback empático

No momento da conversa, lembre-se de considerar a premissa inicial que trouxemos neste texto: empatia. Um chefe equivocado não está “errado porque quer”, embora as más línguas possam dizer isso. Muitas vezes ele nem se deu conta da sua própria atitude, e por isso o seu feedback pode ser bem interessante.

Porém, lembre-se de que é um ser humano que está ouvindo você. Então, nada de tratá-lo com desprezo ou julgamentos pesados apenas porque ele cometeu um erro. Afinal, poderia ser você, não é mesmo?

4. Use dados e argumentos bem fundamentados

Durante a conversa, além de apresentar fatores positivos para quebrar o gelo, na hora de falar dos fatores negativos foque nos argumentos e nos dados. Você precisa fundamentar a sua ideia de que o seu chefe equivocado está, realmente, errado.

Caso contrário, a situação poderá ser desagradável, seu chefe poderá entrar na defensiva, e assim por diante. Por isso, esteja bem preparado para apresentar informações concretas.

5. Escute ativamente

Mantenha a escuta ativa. Seu chefe pode ter os motivos dele e, às vezes, o que foi um equívoco para você, pode ter sido um passo arriscado que ele deu em prol de outro tipo de objetivo.

Além disso, às vezes o seu chefe teve um dia ruim e foi isso que o fez cometer pequenos equívocos. Lembre-se, novamente, da empatia. E para ter empatia é preciso escutar.

Assim, ambos os lados irão crescer e se desenvolver. Faça o teste e boa sorte na sua conversa!