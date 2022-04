Como alterar seu nome de usuário do Reddit no PC/Celular 2022

Reddit é uma plataforma de discussão onde se pode juntar comunidades e pesquisar o tópico relacionado que está procurando. Você recebe um nome de usuário genérico ao criar uma conta do Reddit por padrão. No entanto, o usuário pode escolher seu nome de usuário se optar por não optar pelo genérico. Muitas vezes, os usuários optam por um nome de usuário que não desejam manter para sempre e desejam alterá-lo posteriormente. Se você também deseja alterar seu nome de usuário do Reddit, este artigo mostrará como. Neste artigo, discutiremos como você pode alterar seu nome de usuário do Reddit no PC ou no celular.

Altere seu nome de usuário do Reddit no celular

Se você usa um celular (iOS ou Android) e deseja alterar seu nome de usuário do Reddit usando-o, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, você terá que baixar e instalar o aplicativo Reddit no seu smartphone. Se você tiver um iPhone, poderá baixar o aplicativo na App Store. Se você usa um telefone Android, pode baixar o aplicativo Reddit na Play Store. Se você já possui o Reddit em seu telefone, pode pular esta etapa e passar para a próxima.

Agora abra o aplicativo no seu telefone e faça login na sua conta.

Quando você estiver conectado à sua conta no Reddit, toque na opção de perfil no canto superior esquerdo.

A seguir, toque no Meu perfil opção.

Você verá seu nome de usuário atual. Se você quiser alterá-lo, toque no botão Mudar nome de usuário opção.

Em seguida, digite o nome de usuário que você prefere. Você pode escolher entre o nome de usuário sugerido. Feito isso, toque em Próximo.

Depois de alterar seu nome de usuário, toque em Salvar nome de usuário para salvar o nome de usuário.

Uma vez feito, você terá alterado com sucesso seu nome de usuário do Reddit.

Altere seu nome de usuário do Reddit no PC

Se você usa o Reddit no navegador da Web do seu PC, pode alterar seu nome de usuário do Reddit. Para alterar seu nome de usuário do Reddit no PC, siga as etapas abaixo-

Abra seu navegador e clique neste link para acessar o site do Reddit. Se você visitar o site pela primeira vez, terá que fazer login primeiro. Clique em Conecte-se e insira as credenciais da sua conta para entrar na sua conta.

Depois de entrar na sua conta, clique no botão Avatar ícone no canto superior direito.

Em seguida, no menu que se abre, clique em Perfil.

Você verá uma janela pop-up mostrando seu nome de usuário atual. Clique em Mudar nome de usuário para alterar o nome de usuário existente.

Digite o nome de usuário para o qual deseja alterar e clique em Continuar. Se o nome de usuário não estiver disponível, você verá uma mensagem informando que o nome de usuário não atende ao requisito. Você pode selecionar o nome de usuário do nome de usuário sugerido.

Clique em Continuar , e o nome de usuário será alterado com sucesso. Você poderá fazer login com seu novo nome de usuário agora.

Palavras finais

É assim que você pode alterar seu nome de usuário do Reddit no PC/Celular. Se você tiver um celular ou PC, poderá alterar facilmente o nome de usuário do Reddit seguindo as etapas deste artigo.

GUIAS RELACIONADOS: