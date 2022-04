Como arrumar mala de viagem: veja dicas!

Quando pensamos em viajar, as primeiras emoções que chegam são empolgação e entusiasmo, principalmente quando falamos daquela viagem que já planejamos há muito tempo. Mas, você sabe como arrumar mala de viagem? Hoje você vai conferir dicas incríveis para não errar mais nesse momento!

Entretanto, quando a viagem se aproxima, lembramos que nem tudo são flores e que precisamos arrumar as malas, o que nem sempre é uma tarefa muito fácil, principalmente se você é aquela pessoa que gosta de levar muitas coisas.

Como arrumar mala de viagem

É preciso ter muita atenção no momento de arrumar sua mala, não apenas para não esquecer nada, mas também para levar apenas o que é essencial. Sendo assim, pense no que com certeza será utilizado e, até mesmo, no que pode vir a ser ou não usado, mesmo sem certeza. O mais importante é não levar nada que acumule a sua bagagem e que com certeza você não irá usar.

Dessa forma, separamos um tutorial para você de como organizar a bagagem para que não sofra nesse momento maravilhoso que é viajar. Confira agora!

Dicas iniciais

Antes da organização literal da bagagem, um critério que às vezes é esquecido é o tamanho da mala. Não adianta levar uma mala pequena para passar muito tempo em um lugar, só porque você não gosta de volume, ou viajar com uma mala muito grande sem necessidade. As bagagens retangulares são adequadas para melhorar a perspectiva de tamanho e você sempre deve considerar três critérios principais: a quantidade de pessoas que está viajando, o período de tempo da viagem e se você pretende trazer itens da viagem para a sua casa.

Como dito anteriormente, o que será levado também é de grande importância. Tenha em mente a sua rotina de viagem. Claro que não é possível prever tudo, mas podem ser levados em consideração os eventos que você irá participar. Se você pretende passar algum dia inteiro no hotel, as opções de pontos turísticos que você pretende visitar e etc. Outro fator super relevante é o clima do local!

Jeans e tecidos pesados

Coloque primeiro as calças jeans na hora de arrumar qualquer tipo de mala. Não dobre as peças de modo convencional, opte pode esticá-las no fundo da mala com as pontas das pernas para fora e, logo após, dobre para dentro na mesma direção do restante do tecido. Primeiro estique todas as calças e depois dobre as pernas.

Depois, esticados da mesma forma, coloque as bermudas e os shorts um sobre o outro, de preferência na mesma direção das calças. Mas você também pode colocar no sentido contrário para diminuir o volume da parte da cintura, que normalmente é maior.

Vestidos e camisetas

As próximas peças são os vestidos e depois as camisetas.

Dobre os vestidos seguindo a mesma linha de raciocínio que as calças. Dessa forma, dobre o mínimo possível, tentando dobrar apenas as pontas que, nessa arrumação, ficam para fora da mala. Lembre-se de primeiro colocar todos os vestidos e só depois dobrar as pontas.

Opte por dobrar as camisetas antes de colocar cada uma delas na mala. Primeiro as dobre do modo convencional e depois faça um rolinho com a peça. Esse método vai economizar espaço. Você pode tanto enfileirar as peças na extensão de toda a mala, quanto pode escolher um dos lados e empilhar da seguinte forma: faça as primeiras fileiras e coloque as outras peças em cima, entre um rolinho e outro, repetindo o processo a cada nível.

Pegue todas as camisetas dobradas dessa forma e coloque em espaços vazios da mala, como nos cantos.

Roupas íntimas

Coloque as peças íntimas em um saco no canto da mala. É uma boa ideia para ajudar na organização e também para tornar mais fácil e rápido de encontrar quando precisar, pois não vai ficar nada espalhado pela mala.

Caso você tenha optado pelo método de empilhar as camisetas, coloque o saco no espaço que sobrou do outro lado da mala, de preferência logo ao lado da pilha, deixando os cantos vazios.

Calçados

Prefira colocar calçados em geral no canto da mala ou, também, em sacos. Insira eles encaixando a ponta de um dos pares no fundo do outro e coloque no canto em posição lateral.

Produtos de higiene pessoal

Para finalizar, coloque os cosméticos, remédios e produtos de higiene nos outros compartimentos da mala. Tente dividir bem e usar os compartimentos maiores para as embalagens de maior volume, pois assim tudo ficará mais organizado!