Como atualizar o aplicativo da Caixa e receber o novo auxílio de R$1 mil

Passo a passo para atualizar o Caixa Tem

O processo de atualização pode ser feito direto no aplicativo e não leva muito tempo. Veja o passo a passo:

Antes de mais nada, tenha em mãos um documento de identificação com foto, como o RG (identidade) ou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação); Abra o Caixa Tem (Android e iOS); Faça o login com seu CPF e senha; Na tela inicial, procure toque na opção “Atualize seu cadastro”; Clique em “Entendi, vamos começar”; Confira se seu endereço está correto e atualizado. Se estiver, confirme em “Sim, está correto”; Informe seu local de nascimento e responda as perguntas que vão aparecer na tela; Aperte em “Próximo” e confira os dados informados; Toque em “Continuar” e siga as instruções para enviar as imagens do seu documento.

É importante destacar que os serviços do aplicativo Caixa Tem são liberados em até 48 horas após a atualização. A partir de então, o cliente poderá solicitar o microcrédito de R$ 1 mil quando quiser.

Novo auxílio de R$1 mil

O novo auxílio de R$1 mil foi lançado como uma medida provisória e assinado no último mês de março. O novo auxílio de R$ 1 mil, a ser liberado por meio de microcrédito, deve contemplar quase 5 milhões de trabalhadores.

Os valores que serão destinados ao programa de microcrédito chegam a R$ 3 bilhões, extraídos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O executor do programa é o Fundo Garantidor de Microfinanças da Caixa (FGM).

Para pessoa física, o empréstimo estará fixado no valor de R$ 1 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,95% ao mês e 24 meses para pagar. Para conseguir o valor, não será necessário muita burocracia, uma vez que a contratação poderá ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, bastando concordar com os termos do empréstimo e aguardar até sete dias para análise.

O Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital) terá uma grande oportunidade para que microempreendedores individuais contratem o empréstimo de até R$ 3 mil, que poderá ser dividido em 24 parcelas mensais. Os juros são considerados baixíssimos em relação ao mercado, já que as taxas chegam a patamares a partir de 1,99% mensal. A ideia é conceder o valor de até R$ 3 mil para empreendedores com pouco acesso a este tipo de crédito, incluindo quem está negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Como utilizar o Caixa Tem?

Depois de baixar o aplicativo, o usuário deverá realizar a atualização cadastral no Caixa Tem. Para isso, o aplicativo solicita que o usuário digitalize o documento de identidade, envie uma foto “selfie” e informe a renda mensal.

No caso do MEI, o crédito deverá ser pedido nas agências. Para contratar, o cidadão deverá ter uma conta na Caixa, ter mais de 12 meses de faturamento como MEI e apresentar comprovante de residência e documentos pessoais e da empresa.