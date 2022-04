Como aumentar limite no Nubank para até R$ 5 mil

O limite de crédito do Nubank é uma das principais reclamações dos usuários do banco digital. Apesar disso, é possível utilizar parte do saldo em conta para aumentar o limite do cartão de crédito.

Desse modo, se os usuários reservarem R$ 100 na conta, este valor ficará disponível no crédito. Desse modo, se for feita uma compra de R$ 50, essa parte do dinheiro ficará indisponível para uso. Assim que o pagamento da fatura for feito pelo usuário, o limite é liberado novamente, podendo ser feitas novas compras no crédito ou resgatar o valor reservado.

Apesar de muitos não verem vantagem alguma nesta funcionalidade, ela serve para melhorar o relacionamento do cliente com o Nubank. Neste sentido, até mesmo clientes que não possuem um bom histórico financeiro poderão conseguir um cartão de crédito do Nubank futuramente, tendo em vista o seu comportamento financeiro.

Vale ressaltar que utilizando esta modalidade para construção do limite de crédito do Nubank, o limite vai depender do valor que foi colocado em conta. O banco digital esclarece que é possível depositar qualquer valor, desde que não ultrapasse R$ 5 mil.

Veja como reservar dinheiro como limite no Nubank

O procedimento para reservar parte do dinheiro disponível na conta do Nubank para ser usado como limite do cartão de crédito, deve ser feito no App do banco digital. Sendo assim, na tela de cartão de crédito é preciso selecionar a opção “Ajustar limite” e em seguida clicar em “Reservar como limite”.

Após seguir os passos citados acima, o usuário vai precisar escolher um valor disponível na conta do Nubank para reservar como limite do cartão. Por fim, basta ler e aceitar os termos e condições e confirmar a solicitação com a senha de quatro dígitos.

O Nubank esclarece que o dinheiro é convertido em limite no cartão de crédito em poucos minutos. Os usuários que só possuírem o cartão de débito, terão a função crédito ativada na hora. Vale ressaltar que o dinheiro da conta Nubank reservada como limite não possui rendimentos. Ademais, o novo limite de crédito do usuário após a operação deve aparecer na mesma tela que exibe o valor disponível no cartão.

Qual a vantagem da função?

Para o Nubank, existem cinco principais vantagens ao reservar valores para aumentar o limite do cartão de crédito, como a autonomia dos usuários para definir um limite sem precisar aguardar uma análise de crédito. Além disso, o que pode chamar a atenção de muitos usuários também é a liberdade de resgatar os recursos quando desejar.

Utilizar a função também colabora para um aumento de limite, pois permite que o Nubank conheça um pouco mais sobre o usuário, criando uma maior confiança em seu cliente. Por fim, o banco digital comenta sobre a vantagem de parcelar compras mesmo com um limite pré-aprovado insuficiente.

Saiba como resgatar o valor do limite

Como já dito anteriormente, os clientes podem resgatar os valores não utilizados. Sendo assim, basta acessar a área de cartões do App Nubank, clicar em “Ajustar limite” e em seguida em “Resgatar valor reservado”. O banco digital esclarece que para resgatar um valor já utilizado é necessário pagar a fatura em aberto.