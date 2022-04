O sorriso é o nosso cartão de visitas, não é mesmo? Por isso, estar sempre com um lindo sorriso faz muita diferença em nossa aparência. Dessa forma, é preciso sempre adotar bons hábitos e cuidados necessários. Então, hoje nós vamos te mostrar ótimas dicas de como clarear dentes de forma caseira e segura. Acompanhe nosso artigo e confira!

Saiba como clarear dentes de forma caseira e segura

Afinal, como clarear dentes de forma caseira e segura? Ter aquele sorriso branco é com certeza uma das melhores sensações que existem, afinal um sorriso bonito pode mudar sua autoestima e fazer com que você fique bem com você mesmo de diversas maneiras. Então, ir ao dentista para clarear os dentes pode ser uma tarefa difícil, já que pode não sair muito barato.

Além disso, pode demandar tempo e, muitas vezes, ser preciso um profissional de sua confiança. Entretanto, o que poucos não sabem é que existe uma forma fácil, caseira e segura de clarear os dentes sem grandes complicações, veja nesse artigo quais são essas formas e como fazer.

Antes de começar a fazer o clareamento, saiba que é comum os dentes irem amarelando com o tempo. Muitas vezes, com os alimentos que ingerimos no dia a dia e com alguns hábitos que temos, pode ser comum que os dentes fiquem amarelados ou manchados.

Entretanto, tome cuidado, pois ter os dentes muito amarelados com frequência pode ser um sinal de alerta para uma doença maior. Então, consulte seu médico ou dentista para mais informações sobre a saúde dos seus dentes sempre que possível. Além disso, tome cuidado com as manchas em excesso ou o amarelamento dos dentes.

Por que os dentes ficam amarelados?

Existem diversas maneiras para explicar os dentes amarelados e as manchas nos dentes. Entretanto, na maioria dos casos elas estão ligadas aos hábitos que temos no dia a dia e com os alimentos que ingerimos, como café, cerveja e, até mesmo, alguns chás que podem não fazer bem para a saúde dos dentes.

Outro fator que pode ser agravante para que os dentes fiquem amarelados é o hábito de fumar, que é prejudicial, não só para os dentes, mas também para a saúde, interferindo diretamente por exemplo em nossas atividades do cotidiano.

A falta de higiene bucal ou a higiene feita da forma incorreta podem fazer com que seus dentes percam a cor e fiquem manchados. Então, é importante que você escove os dentes pelo menos duas vezes ao dia, e que faça isso da melhor maneira possível, para evitar cáries ou amarelamentos.

Clareando os dentes com bicarbonato de sódio

O bicarbonato é um item muito importante para ter em casa, isso porque é funcional em diversos sentidos, tanto em casa, nas atividades do dia a dia e de limpeza, quanto para outras atividades. Ele é um ingrediente muito importante, já que é ótimo para clarear e limpar. Dessa forma, isso não deixa os dentes de fora, pois uma ótima forma de fazer o clareamento dos dentes em casa, de forma totalmente caseira, rápida e segura, é com o uso do bicarbonato.

Para o procedimento, você só vai precisar de bicarbonato de sódio e água. Assim, coloque uma pequena quantidade de bicarbonato em uma vasilha e despeje um pouco de água. Depois misture bem até que forme uma pasta grossa. Com cuidado, vá esfregando os dentes aos poucos, deixando o bicarbonato agir por alguns minutos.

Em seguida, faça a limpeza normalmente como de costume. Após feito o clareamento, é interessante que você evite chá preto ou café por aproximadamente três dias, para que o clareamento dê certo. Repita esse processo pelo menos uma vez por mês e perceba aos poucos seus dentes clareando, ainda mais aos poucos e de forma caseira gastando pouco.

Casca de banana

Outra forma interessante de clarear os dentes é usando a casca de banana. A casca de banana tem algumas propriedades importantes que podem ajudar com o clareamento dos dentes, pois sua casca possui alguns complexos vitamínicos que são muito bons para que os dentes possam ir clareando aos poucos.

O processo é o mais simples de todos e pode ser feito com alguns passos simples e fáceis. Então, pegue a casca de banana e passe nos dentes gentilmente e aos poucos. Assim, não use muita força e passe com bastante cuidado. Depois faça a limpeza normalmente, como de costume, e faça pelo menos uma vez por semana, para que os dentes fiquem mais brancos e ainda limpos.

A casca de banana é outro item que deve ter em casa com frequência, pois a fruta faz muito bem para a saúde. Além de poder ser usada em diversas receitas diferentes, a banana também pode ser ótima para a limpeza.