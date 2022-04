Nos dias atuais, construir bons relacionamentos profissionais é um dos maiores segredos do sucesso no ambiente corporativo. Por isso, você deve observar como tem interagido com as pessoas à sua volta, buscando lidar com os pequenos conflitos e fortalecendo a relação.

Mas como fazer isso? Quais fatores podem influenciar? Veja algumas considerações importantes no decorrer deste texto.

Como construir bons relacionamentos profissionais?

Na hora de construir bons relacionamentos profissionais é preciso paciência e respeito. Paciência para lidar com uma situação que é gradativa (já que não se constrói um relacionamento sólido de uma hora para outra), e respeito para lidar com pessoas diferentes.

Afinal, ninguém é igual a nós mesmos. Cada um tem o seu jeito de enxergar o mundo. Sendo assim, nada mais justo do que respeitar cada pensamento e, com respeito e consideração, criar um caminho que seja promissor para todos os envolvidos, concorda?

Sendo assim, veja agora outras ações que também podem ser úteis:

1. Permita que as outras pessoas dêem ideias

No seu dia a dia de trabalho, considere ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Peça a opinião de colegas para determinados projetos, e permita que as ideias alheias entrem em cena no seu cotidiano.

Esse tipo de postura pode mostrar que você considera os pensamentos alheios e entende que todos podem contribuir de alguma forma. Consequentemente, você valoriza os seus colegas e fortalece a relação de vocês.

2. Mostre-se como uma pessoa proativa

Seja proativo com relação aos seus colegas. Ou seja, não fique apenas esperando que eles cheguem até você… Mas sim, busque ser uma pessoa proativa com eles.

Demonstre querer ajudar (quando possível for), apresente ideias e soluções que possam ser interessantes e comece a construir bons relacionamentos profissionais.

3. Escute ativamente e estimule a empatia

Escute o que as pessoas têm a dizer. Muitas vezes é possível captar uma série de informações importantes, além de ser por meio da escuta que conseguimos entender melhor o outro. Logo, esse entendimento nos ajuda a construir bons relacionamentos profissionais.

E ao mesmo tempo em que escuta o seu colega, lembre-se de também estimular um olhar empático, oferecendo apoio quando possível e necessário.

4. Participe dos eventos certos

Participe de eventos que possam estimular os relacionamentos interpessoais no trabalho. Desse modo você começa a ser mais visto pelas outras pessoas, e pode se aproximar delas para construir o seu networking.

Afinal, como seria viável desenvolver boas relações com os colegas de trabalho e de profissão se você sequer se aproxima deles em ambientes diferentes? Fica difícil, não acha?

5. Desenvolva a sua comunicação

A sua comunicação também precisa ser bem desenvolvida. Sem ela, como você poderá expressar os seus pensamentos? Pois é!

Por isso, desenvolver a sua oratória e ter a capacidade de pensar bem antes de falar algo, são passos importantíssimos que devem ser dados na hora de construir bons relacionamentos profissionais.

Faça esse teste, busque aprender mais sobre os relacionamentos interpessoais e construa boas relações!