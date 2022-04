Como consultar o número do PIS para consultar o saldo do FGTS

Desde a última sexta-feira (8), cidadãos de todo o país passaram a ter a possibilidade de consultar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Mas para realizar a consulta em questão é preciso ter em mãos o número do PIS. Algumas pessoas ainda não sabem como conseguir a numeração em questão.

A boa notícia é que não é preciso sair de casa para ter acesso ao número em questão. A forma mais fácil de conseguir a numeração é verificando a sua própria carteira de trabalho. Por lá, o PIS fica disponível na primeira página do documento. Vale lembrar que todo trabalhador tem uma sequência própria.

Há ainda a possibilidade de realizar a verificação em canais digitais do próprio Governo Federal. Em alguns desses endereços, o PIS aparecerá como Número de Registro do Trabalhador (NIT) ou mesmo como Número de Inscrição Social (NIS). Em todo caso, o resultado é o mesmo. Veja abaixo algumas opções:

Como consultar o PIS pela carteira de trabalho digital

Para realizar a consulta pela carteira de trabalho digital, basta realizar o download do app da carteira. O app oficial é desenvolvido pelo Governo Federal e tem mais de 10 milhões de downloads. Com a aplicação instalada no celular, basta entrar no sistema através do seu cadastro na plataforma Gov.br.

Vá para a opção Contratos e logo depois selecione o botão + em um dos contratos. Ao fazer isso, o próprio sistema mostrará quais são os detalhes sobre aquele determinado trabalho que o usuário selecionou. Entre os dados, o cidadão poderá conferir justamente a numeração do seu PIS/Pasep.

Como consultar pelo Meu INSS

Outra possibilidade é consultar a numeração através do site do Meu INSS. É uma opção ideal para quem não quer realizar nenhum tipo de download no telefone. Neste caso, o primeiro passo é acessar o site meu.inss.gov.br.

Logo depois, será preciso informar o seu CPF, clicar em continuar, digitar a senha e clicar em Entrar. Na parte superior da tela, clique em Meu Cadastro. Logo no final da página, será possível acessar o seu número NIS, que vale também como PIS.

Consulta ao FGTS

Oficialmente, o período de consulta para saber se o usuário tem ou não algum dinheiro disponível do FGTS começou na última sexta-feira (8). Os valores poderão ser sacados apenas a partir do dia 20 deste mês de abril.

Além de consultar os valores, o cidadão também poderá verificar qual a data exata para o seu recebimento. Vale lembrar que a Caixa dividiu os indivíduos em grupos para que cada um receba a quantia em dias diferentes.

O cidadão que não quer pegar o dinheiro em questão pode informar a decisão para a Caixa. Há ainda a opção de apenas não mexer na quantia. Assim, o Governo entenderá que o usuário não quer usar o saldo naquele momento.

O processo de consulta ao FGTS extraordinário pode ser feito através do aplicativo oficial do Fundo de Garantia. Além do número do PIS, o cidadão pode usar também a numeração do seu CPF para conseguir conferir os seus dados.