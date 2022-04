como consultar o saldo do benefício no app

Não é preciso sair de casa para saber quanto o cidadão ganhará por mês no Auxílio Brasil. Segundo informações do Ministério da Cidadania, é possível verificar a informação através do app oficial do programa, que já está disponível para download nas principais lojas de aplicativos de celulares com sistema Android e iOS.

O caminho é simples. Basta abrir o aplicativo na sua conta oficial. Para isso, será preciso ter um login e senha. Caso ainda não seja registrado, basta clicar na opção de registro, completar as informações, criar login e senha no aplicativo. Todo o processo não costuma demorar mais do que 10 minutos em todos os casos.

Dentro do seu perfil, abra o menu principal e clique na opção Consultar. Logo depois, vá para a aba Benefícios, siga para Ver Parcelas. Pronto. O próprio sistema apontará qual é o valor que está disponível para o seu recebimento todos os meses. Assim, o cidadão poderá se programar para os recebimentos do Auxílio Brasil.

Note, no entanto, que os valores podem estar desatualizados em alguns momentos. Normalmente, o Ministério da Cidadania leva alguns dias para atualizar os dados do mês seguinte. Neste momento, por exemplo, o cidadão ainda não conseguirá saber quanto receberá de Auxílio Brasil no próximo mês de maio.

Entretanto, os patamares de abril já estão confirmados pelo Governo Federal. Caso o cidadão tenha o Número de Inscrição Social (NIS) finais 7, 8, 9 ou 0, o saldo cairá na conta do Caixa Tem ainda nesta semana. Os valores oficiais das datas já estão inclusos. Basta seguir o passo a passo acima e conferir qual é o seu.

Vale-gás

Por este mesmo caminho, o cidadão também poderá checar algumas outras informações, como o valor dos pagamentos do vale-gás nacional. Segundo o Ministério da Cidadania, todos os usuários também conseguem verificar a informação.

Vale lembrar que os pagamentos do vale-gás nacional são direcionados para a mesma conta usada no Auxílio Brasil. Em tese, o cidadão receberá os dois valores em um mesmo local. Não é preciso se preocupar com duas liberações diferentes.

É importante dizer, no entanto, que nem todos os usuários que fazem parte do Auxílio Brasil estão aptos ao recebimento do vale-gás. Para saber se o cidadão faz parte dos dois benefícios, basta consultar o dado no mesmo app oficial do programa.

Auxílio Brasil

Embora exista uma discussão em torno de mudanças do projeto do Auxílio Brasil neste momento, as regras de entrada no programa seguem as mesmas até este momento. Não há qualquer tipo de alteração registrada oficialmente.

Portanto, para entrar no Auxílio Brasil, o cidadão ainda precisa ter um cadastro ativo e atualizado no Cadúnico. Para entrar na lista do Governo Federal é preciso consultar a prefeitura da sua cidade. Isso porque o processo de entrada é de responsabilidade municipal.

Além de fazer parte do Cadúnico, o cidadão também precisa atender aos indicativos de renda per capita. Para ter direito, é preciso estar em situação de extrema-pobreza, ou mesmo de pobreza, desde que more com uma gestante ou ao menos um menor de 21 anos de idade.