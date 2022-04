Como corrigir o erro de falha na solicitação do descritor de dispositivo [2022]

Se você está tendo um problema com seu driver USB, ou seja, se seu computador com Windows 10 não reconhece o dispositivo USB externo que você deseja colocar. , use a solução fornecida neste artigo para resolver o problema e corrigir o erro.

Causas da solicitação do descritor de dispositivo falhou?

Você deve ter notado o triângulo amarelo no dispositivo USB no Gerenciador de dispositivos. Existem várias causas do erro. Pode ser problemas de hardware ou problemas de software. Assim, os motivos podem ser:

Um dos motivos pode ser o mau funcionamento do hardware. O driver USB pode ficar instável ou corrompido. Motorista desatualizado. Talvez seja necessária uma atualização sobre o problema por causa do qual o erro está ocorrendo. Talvez as janelas do seu computador estejam faltando algumas das atualizações de software ou hardware. Um controlador USB instável ou corrompido. A unidade externa pode estar entrando na suspensão seletiva. Uma atualização da placa-mãe do seu computador pode ser necessária.

Como disse anteriormente, o problema também pode ser causado pelo hardware e pelo software. Então, você deve ter certeza do que está ocorrendo o problema. É hardware ou software?

Problema de hardware

Se o problema for com o hardware, tente estes métodos –

Conecte seu dispositivo a uma porta USB diferente – se a outra porta USB funcionar, o problema é por causa da porta quebrada. Tente conectar o dispositivo a outro PC – Se o dispositivo externo tiver algum problema, este método resolverá.

Problema de software

Agora, se o problema for com o software, você pode tentar esses métodos –

Removendo a fonte de alimentação Desinstalando o driver USB no Gerenciador de dispositivos Desativando a inicialização rápida

Nas seções abaixo, discutiremos esses métodos que resolvem os problemas de software.

1. Remoção da fonte de alimentação

Se a fonte de alimentação causar o erro, você deve ter entendido por que esse método resolveria os problemas. E para remover a fonte de alimentação, você deve remover o plugue da fonte de alimentação do seu PC. Aguarde 10 segundos e reconecte a fonte de alimentação. Agora você precisa reiniciar seu PC e verá que seu problema foi resolvido.

3. Desinstalando o driver USB no Gerenciador de dispositivos

Nesse método, você não precisa fazer nada; você tem que seguir as instruções. Antes de tudo, clique no botão inicial do Windows e abra a caixa de diálogo Executar.

Tipo “devmgmt.msc”, e clique no botão ok. Agora clique na opção Universal Serial Bus Controllers. Agora você precisa conectar o sistema não reconhecido ao seu USB.

Agora o triângulo amarelo no dispositivo USB será exibido na tela. Agora desinstale-o clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção de desinstalação.

Após a conclusão do processo de desinstalação, você deve reiniciar o sistema. Após a reinicialização, o dispositivo conecta o sistema não reconhecido e você verá que o erro desapareceu. E agora, você pode conectar o dispositivo.

3. Desativando a inicialização rápida

Você deve estar pensando que o que é uma inicialização rápida. O Windows 10 oferece um recurso de inicialização rápida, que hiberna e desliga o computador. E ao fazer isso, a velocidade de reinicialização do seu sistema aumenta.

Se você desativá-lo, o problema de um descritor de dispositivo USB não reconhecido pode ser resolvido. E você pode desativá-lo seguindo minhas palavras. Primeiro de tudo, inicie a caixa de diálogo de execução e digite control e pressione o botão Ok.

Agora você precisa localizar as opções de energia no painel de controle e clicar nele para abri-lo. Depois de abrir, você verá uma opção escrita que “Escolha o que os botões de energia fazem” selecione esta opção.

Agora você tem que clicar na opção escrita – “Altere as configurações que estão indisponíveis no momento.” Agora desmarque a caixa Ativar inicialização rápida (recomendado). Esta opção estará disponível na opção de configuração Desligar. Agora clique na opção salvar alterações para salvar todas as alterações. Agora reinicie o sistema.

