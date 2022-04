Como desativar o bate-papo seguro no Roblox 2022 (guia fácil)

Roblox é uma plataforma online onde os usuários podem jogar. É uma comunidade de jogos online para jogadores e desenvolvedores de jogos. Os usuários podem jogar jogos que outros desenvolvedores criam. A plataforma é amigável para crianças, e as crianças podem jogar vários jogos na plataforma. Além disso, os pais também podem acompanhar o comportamento de seus filhos online. Roblox vem com recursos de bate-papo seguros que bloqueiam bate-papo ofensivo na plataforma.

Isso é para proteger as crianças de certos fatores externos. No entanto, se você não quiser jogar com o bate-papo seguro ativado, pode preferir desativá-lo.

Como desativar o bate-papo seguro no Roblox

Neste artigo, discutiremos como você pode desativar o bate-papo seguro no Roblox.

Desative o bate-papo seguro no Roblox

Desativar o bate-papo seguro não pode mais bloquear bate-papos ofensivos feitos na plataforma. Se você acha que a comunidade é segura para você, pode desativar o bate-papo seguro. Siga as etapas abaixo para desativar o bate-papo seguro no Roblox.

Visite a Roblox site e faça login com sua conta. Se você não tiver uma conta, você pode criar uma e fazer login na plataforma.

Dirija-se ao Meu Roblox opção que você encontrará na parte superior da tela. Isso abrirá um menu suspenso. No menu suspenso, clique no botão conta opção.

Aqui procure por Atualizar o endereço de e-mail do pai. Clique no atualizar o endereço de e-mail. Aqui você terá que inserir seu endereço de e-mail como pai. Feito isso, clique no botão atualizar opção.

Depois de inserir o endereço de e-mail, você receberá um link de ativação em seu e-mail.

Clique no link de ativação enviado pela Roblox. Você será direcionado para sua conta Roblox e seu e-mail será ativado.

Agora clique no Modo de privacidade opção.

Gire o botão fora. Feito isso, clique em concluir a verificação . Isso desativará o bate-papo seguro no Roblox e suas configurações serão salvas.

Isso desativará o recurso de bate-papo seguro do Roblox. Se você quiser ativar o bate-papo seguro novamente, poderá fazê-lo seguindo o método acima. Você precisará do mesmo endereço de e-mail para desativar ou ativar o recurso.

GUIAS RELACIONADOS:

Palavras finais

Você pode desativar o bate-papo seguro no Roblox seguindo as etapas descritas acima. Você não deve desabilitar o recurso se quiser bloquear bate-papos explícitos na plataforma.