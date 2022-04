Como descobrir se meu Cadúnico está atualizado sem sair de casa

O Ministério da Cidadania costuma repetir com frequência a seguinte frase: “mantenha o seu Cadúnico atualizado”. Segundo a pasta, a prática de manter os dados em constante atualização faz com que os usuários evitem problemas futuros como perda de benefícios sociais ou perda do direito de entrar em auxílios do Governo.

Entretanto, algumas pessoas que estão dentro do Cadúnico não sabem se o cadastro está atualizado ou não. Isso pode acontecer, por exemplo, nos casos em que os indivíduos não lembram exatamente quando fizeram a última atualização. Quem está nesta situação, não precisa sair de casa para resolver o problema em questão.

De acordo com o Ministério da Cidadania, qualquer cidadão pode conferir se a sua conta no Cadúnico está atualizada ou não no próprio app do Cadúnico. A nova versão da aplicação foi lançada ainda no final da última semana pelo Governo Federal. Por lá, o indivíduo consegue conferir qualquer informação sobre a sua conta.

Para saber se o Cadúnico está atualizado, basta acessar o app oficial, abrir a opção da consulta simples e inserir algumas informações básicas. A aplicação pede dados como nome completo, data de nascimento, nome da mãe, unidade da federação e o município registrado na lista. Logo depois, basta clicar em continuar.

Pronto. A partir daí, o próprio sistema levará o cidadão para uma segunda página que mostrará como está a situação do indivíduo. Uma mensagem na tela dirá se o cadastro do Cadúnico está atualizado ou se ele ainda precisa atualizar as informações. Assim, será possível saber como proceder.

Cadúnico atualizado

Para os casos em que a mensagem indicar que o Cadúnico está atualizado, o próprio sistema mostrará qual foi a data da última atualização. Além disso, eles mostrarão quando é o próximo dia limite para a situação.

Mas é preciso ter atenção. Em regra, o Ministério da Cidadania exige que o cidadão atualize o seu Cadúnico ao menos uma vez a cada dois anos. Mas essa é a regra que vale apenas para as famílias que não passarem por nenhuma mudança estrutural neste meio tempo.

Para os cidadãos que tiveram alguma alteração na família, como morte, nascimento, ganho ou perda de emprego ou até mesmo mudança na escola dos filhos, ainda é preciso atualizar as informações, mesmo que o sistema aponte que não é necessário fazer isso.

Como atualizar

Caso o cidadão veja que o Cadúnico não está atualizado, ou seja, que não atualiza o sistema há mais de dois anos, há a possibilidade de realizar a atualização pelo próprio app lançado pelo Ministério da Cidadania.

Para tanto, será preciso entrar na aba consulta completa, inserir os seus dados do sistema gov.br e clicar na opção de atualização por confirmação. Na sequência, o cidadão poderá conferir os seus dados e realizar o procedimento.

Mas a prática em questão somente vale para as pessoas que estão no Cadúnico e que não tenham passado por nenhum tipo de alteração na conta. Quem precisa mudar algum dado, por menor que seja, tem que realizar o procedimento de maneira presencial.