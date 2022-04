Como escolher franquia de lanches

O mundo das franquias está aumentando consideravelmente nos dias atuais. Dessa forma, é o sonho de ter seu próprio negócio. Por isso, hoje, vamos apontar as principais características das franquias de lanches e vamos ensinar a escolher franquias de lanches. Saiba mais sobre empreendedorismo!

Por que abrir uma franquia de lanches?

O principal motivo para abrir uma franquia de lanches é o baixo investimento inicial. O que também contribui para a abertura de uma franquia de lanches é os próprios indicadores econômicos, que apontam para um crescimento significativo nesta área de franquias. Então, acompanhe como escolher franquias de lanches.

De acordo com a ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), as vendas no setor aumentaram 2,5% no ano de 2021 e devem dobrar os percentuais neste ano. Ainda, a entidade aponta para a criação de mais de 1,4 milhões de postos de trabalho no setor até o final do ano.

A ABF (Associação Brasileira de Franchising) afirma que no ano de 2021 o setor faturou mais de 185 bilhões de reais. Então, os motivos para abrir uma franquia de lanches são inúmeros.

O que é preciso para abrir uma franquia de lanches?

Para abrir uma franquia de lanches, você precisa saber que dá bastante trabalho, pois a franquia não vai funcionar sozinha. Então, para investir na franquia é preciso que o franqueado goste bastante do ramo de lanches, pois, investir em algo que você não gosta já é 99% do caminho para o fracasso. Provavelmente esse negócio será a sua principal fonte de renda, então você precisa se identificar com ele.

Você também pode contar com o suporte administrativo para gerenciar o seu negócio, com o SEBRAE. Ele vai te ensinar como lidar com negócio, como administrar e gerenciar o negócio de forma eficiente.

Se você tem o dinheiro para o investimento inicial da franquia, isso será muito importante. Entretanto, se não tiver, existem linhas de crédito específicas para compra de franquias. O SEBRAE também pode te ajudar a avaliar os melhores financiamentos.

Outra questão é a dos alimentos. Devem ser sempre frescos, limpos, higienizados e de qualidade, pois o risco de contaminação é grande. Então, o maior cuidado é manusear os alimentos sempre com as mãos bem limpas. Além disso, o local de preparação precisa estar sempre higienizado.

Pense com carinho no serviço delivery

O serviço delivery nos dias atuais, pós pandemia, em muitas situações, representa 48% do faturamento. Desta forma, é importante considerar apresentar esta forma de entrega de seus produtos.

Em várias situações, as franquias em seu treinamento já incluem operações e processos voltados para o delivery. Muitas vezes reduz a margem de lucro em cada venda, mas você ganha na quantidade de lanches vendidos, o que equilibra as contas.

Outra opção é investir em aplicativos e marketing digital, para aumentar as vendas.

Algumas opções de franquias de lanches

Confira todas as franquias apresentadas na sequência são filiadas à ABF:

Cacau Show

É a maior rede de chocolates finos do mundo. Possui mais de 25 anos no mercado e mais de 2800 franqueados. Dessa forma, você pode optar por investir em loja, quiosque e container.

Possui investimento inicial a partir de R$59.900,00.

Coxinha no Pote

Coxinha no Pote é uma rede de franquias que vende mini coxinhas, churros e produtos congelados para consumir em casa ou no trabalho. Então você pode optar por quiosque de shopping, rua ou totem.

Chicken Town

A franquia Chicken Town vende frango frito empanado, no estilo americano. Possui foco em delivery, refeições rápidas e fast food.

O investimento inicial é a partir de R$95.000,00

Los Mex

A Los Mex é uma franquia de comida mexicana. Apresenta extensa experiência, sendo um excelente negócio para investimento. Dessa forma, a sua cozinha é de alta qualidade e atende às expectativas dos clientes e franqueados.

Monster Dog

A franquia Monster Dog vende comida rápida como cachorro quente, hambúrgueres, salgados, pão de queijo, refrigerantes e sucos. Dessa forma, atende principalmente às classes B, C e D. Exige do franqueado um espaço físico entre 2,5 m2 e 100m2 para atendimento.

Calzon Mini Calzones

A franquia Calzon Mini Calzones é especializada em calzones e sucos. Possui mais de 200 franqueados. Dessa forma, a franquia oferece 3 modelos de negócio: express, loja e shopping.

Investimento: a partir de R$220.000,00.

QG Jeitinho Caseiro

A franquia QG Jeitinho Caseiro é especializada em pastéis, grelhados, sanduíches e saladas. Possui mais de 30 anos de atuação.

Estas são somente algumas opções de franquias de lanches disponíveis no mercado. Dessa forma, estude qual o melhor negócio de franquia de lanche que atende às suas necessidades.

Esperamos que nossas dicas de como escolher franquias de lanches te ajudem! Bom investimento!