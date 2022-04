Combinar no look é uma das coisas mais legais quando a gente se veste para um evento bacana, não é mesmo? A gente sempre tenta fazer a combinação mais bonita com as peças que temos. Porém, às vezes parece complicado, pois a gente fica em dúvida em relação às peças para escolher. Mas não se preocupe! Nós vamos mostrar como escolher peças de roupa combinando. Então, confira tudo com as nossas dicas incríveis!

Saiba como escolher peças de roupa combinando

Afinal, como escolher peças de roupa combinando? Quem nunca teve aquela impressão de que não tem roupa para usar? Acredite, ela pode ser mais comum do que você imagina. Às vezes, mesmo com o guarda-roupas cheio, acabamos com essa impressão de que não temos roupa. Entretanto, a verdade é que não estamos conseguindo combinar as peças corretamente para criar um novo look.

Se seu dia a dia pede por combinações diferentes de looks, saiba que existem algumas dicas que podem te ajudar nessa tarefa. Fazer a combinação de peças nem sempre é fácil e exige alguns cuidados a serem tomados. Cada um tem seu estilo e não há uma “regra” para fazer as combinações corretamente. Porém, existem, sim, algumas dicas que podem facilitar seu dia a dia.

Comece determinando seu estilo

Comece fazendo aquela limpa no seu armário. Então, retire todas as peças que você não usa com frequência e retire, também, aquelas peças que você acredita que já não batem mais com sua personalidade. Dessa forma, você terá peças assertivas e coringa no armário, que irão combinar com tudo. Fora isso, elas ainda estarão completamente de acordo com o seu estilo. Assim você irá sempre se sentir bem com seus looks, o que é o mais importante.

Faça uma verdadeira inspeção e vista todas as roupas. De preferência, fique em frente ao espelho e veja se aquela peça realmente tem seu estilo. Dessa forma, veja se ela está velha ou desgastada, aproveitando bem esse momento para organizar seu guarda-roupa, de forma que fique mais fácil encontrar as peças.

Muitas vezes, aquela impressão de não ter roupas para usar pode ser devida à falta de organização. Então, ter o armário cheio de roupas não quer dizer nada. Afinal, de nada adianta ter aquelas peças velhas e surradas, ou, até mesmo, ter aquelas peças que não combinam com nenhuma outra em seu armário. Por isso, aproveite, não só para fazer a limpa, mas para organizar o armário, também mantendo tudo de uma forma visual em que você conseguirá visualizar todas as peças.

Invista em peças coringa

Ter no armário peças coringa é sempre uma excelente opção para que você faça ótimas combinações. Afinal, as peças coringa são aquelas que combinam com qualquer coisa, como, por exemplo, uma calça jeans preta. Essa peça é uma peça-chave para ter no guarda-roupa e você ainda pode fazer muitas combinações diferentes, desde combinações mais simples até as mais sofisticadas e elegantes.

Depois de fazer aquela limpa, avalie o que está faltando no guarda-roupa. Será que falta alguma peça importante que você não tem para compor os looks? Se for esse o caso, o investimento pode ser uma ótima opção, já que você poderá montar vários looks com as peças, sempre diversificando.

Tome cuidado com as peças estampadas ou coloridas

Se usar peças bem coloridas e chamativas é o seu estilo, tome cuidado, pois muitas vezes não sabemos combinar as peças estampadas. Dessa forma, podemos fazer um verdadeiro carnaval de cores no look. Então, procure sempre manter apenas uma peça estampada no look. Sempre tome cuidado com as cores também, portanto faça combinações condizentes e conheça bem as cores e estampas. Assim você vai sentir melhor aquelas combinações que mais te agradam e podem fazer seu estilo mais alegre.

Uma opção para quem gosta de cores e estampas chamativas é a regra da peça única. Então, busque sempre uma peça única para que você possa incrementar seu look. O ideal é manter ele neutro com uma peça diferente para variar no look, seja uma jaqueta ou, até mesmo, acessórios como colar, bolsa etc. Assim, usar a peça única é ótimo para quem é fã das cores, mas no dia a dia precisa manter uma postura mais séria.

Os calçados também fazem parte do seu look

Invista também nos calçados, afinal eles também são parte do seu look. Dessa forma, calçados diferentes podem ser ótimos para diversificar seu look. Tenha sempre também aqueles calçados mais básicos, que são chave para as combinações necessárias. Também lembre-se de que eles devem condizer com o seu look e precisam combinar.

Faça a limpa nos sapatos também e vá retirando aqueles que não condizem com o seu estilo. Ou, até mesmo, aqueles que já estão velhos e não podem mais ser usados. Em seguida, verifique aqueles sapatos que você vai sentindo falta no dia a dia e vá repondo.