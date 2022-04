Como esconder manchas com maquiagem de forma rápida e eficiente

Você quer aprender com o pode esconder manchas com maquiagem? Aliás, já tentou de tudo e ainda não obteve um resultado de qualidade? Às vezes, realmente, quando passar do jeito errado, a maquiagem pode acabar deixando a mancha evidente sem querer.

Afinal de contas, não são todas as manchas que vão ficar escondidas depois de passar a base e o corretivo. Porém, existe alguns truques que podem reverter isso.

Como esconder as manchas?

As manchas mais comuns na pele têm como origem, os resquícios da presença de acne no rosto.

Então, é o tipo de coisa que abala a auto estima. Para isso, existem alguns métodos que ajudam a esconder para trazer de volta à sua beleza e confiança.

Mantenha a pele hidratada

Inicialmente, o principal tópico é muito importante, é sempre manter a pele hidratada. Portanto, caso você tenha manchas, isso te ajudará a reduzir um pouco o aspecto delas. Mas, caso não tenha muitas, te ajudará a prevenir de ter.

Além disso, uma pele ressecada não pode receber uma maquiagem que vai ser capaz de cobrir as manchas.

Em resumo, a forma de você manter a sua pele completamente hidratada é através de água ou de hidratantes faciais. Beber água é uma das partes mais importantes de todo o processo de hidratação da pele. Enquanto os cremes apenas estão fazendo um complemento.

Atraia a atenção em outros pontos para esconder as manchas com maquiagem

Uma outra dica também é chamar a atenção para os pontos do rosto onde não possuem manchas. Geralmente, as áreas mais escolhidas são os olhos e também a boca.

Para dar destaque aos seus lábios, você deve fazer uma maquiagem com batons de cores bem chamativas. Como, por exemplo, um vermelho bem cativante ou um marrom escuro.

Enquanto para os olhos, aposte em sombras de destaque e muito rímel com cílios postiços. Portanto, faça um esfumado bem bonito nos olhos para realçar o formato deles. Assim, deixar bem atraentes e cativantes.

Logo, é importante evitar dar muita ênfase para ambos de uma vez. Pois, caso sejam apresentados simultaneamente muito destacados, poderá gerar o efeito reverso e deixar a maquiagem estranha.

Use e abuse de corretivos coloridos

Os corretivos coloridos são excelentes alternativas para você usar na hora de cobrir as suas manchas. Pois, justamente, o seu objetivo é cobrir todo tipo de manchas, até mesmo olheiras profundas.

Geralmente as manchas tem tons avermelhados. Então, para tirar o destaque da vermelhidão é necessário passar o corretivo da cor verde.

Já para aquelas manchas roxas e incômodas, é necessário usar o corretivo amarelo.

Enquanto para manchas amarelas, da mesma forma que o amarelo neutraliza o roxo, o roxo neutraliza o amarelo. Logo, o melhor corretivo para cobrir esse tipo de mancha é o lilás.

Porém, tem precaução para usar em excesso, pois pode deixar a pele acinzentada. Lembrando que todos esses corretivos devem ser aplicados debaixo de uma base do seu tom de pele específico. Sendo assim, as manchas irão ficar completamente escondidas.

A aplicação adequada influencia na cobertura das manchas com maquiagem

Os produtos não se devem ser esfregados na pele e, sim, aplique com suaves batidinhas. Dessa forma, ele irá se espalhar muito mais fácil e você conseguirá deixá-lo uniforme.

As melhores formas de fazer a aplicação é usando uma esponja ou um pincel próprio para corretivo. Para isso, use a mão apenas se estiver completamente limpa, é claro, fazendo o processo de dar batidinhas suaves no rosto.

Dessa forma, evite de esfregar o produto no rosto com os próprios dedos. Pois, dessa maneira, ao invés de amenizar as manchas, deixarão mais salientes.

Não se esqueça da selagem

O ponto mais importante depois de fazer o uso do corretivo para cobrir a mancha e fazer uma selagem com um pó. Se for translúcido, é ainda melhor.

Então, a selagem é importante para evitar que a maquiagem se desgaste rapidamente. A propósito, ele serve para assegurar por completo todos os elementos que estão com essa maquiagem.

Então, pelo fato de usar muitos corretivos coloridos para cobrir as suas manchas, pode ser que em algum momento, eles apareceram. Assim, selar com o pó é uma etapa fundamental. Então não esqueça de passar o contra justo depois de fazer toda a sua maquiagem.