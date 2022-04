Como excluir o perfil de usuário do Windows 11 de maneiras simples

Você pode criar várias contas de usuário em um único dispositivo Windows 11. Várias contas de usuário no Windows são uma grande ajuda quando várias pessoas usam um único PC. Ele não apenas facilita o seu trabalho, mas também oferece a todos os usuários alguma privacidade. Mas o que fazer se você não quiser mais manter contas de usuário diferentes no seu dispositivo. Neste post, vamos saber como para excluir um perfil de usuário no Windows 11.

Excluir perfil de usuário no Windows 11

Excluir um perfil de usuário significa redefinir as configurações e preferências personalizadas para o padrão. É muito fácil excluir um perfil de usuário no Windows 11. Veja como você pode fazer isso:

Excluir conta de usuário usando o painel de controle

Aberto Painel de controle e clique em Contas de usuário .

e clique em . Clique em Remover contas de usuário.

Selecione a conta de usuário que deseja remover e clique em Excluir a conta.

Por fim, selecione Excluir arquivos > Excluir conta.

Excluir conta de usuário usando configurações

Clique em Começar e abra Definições.

Navegue até o Contas guia e clique em Família e outros usuários .

guia e clique em . Selecione a conta de usuário que deseja excluir.

Clique em Remover ao lado Conta e dados e siga as instruções na tela.

Empacotando

Tratava-se de excluir um perfil de usuário no Windows 11. Esperamos que as etapas mencionadas acima tenham ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

GUIAS RELACIONADOS: