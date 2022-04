Assim como pode ser difícil elencar os pontos fracos, falar das qualidades na entrevista de emprego também não é a coisa mais fácil do mundo. Isso porque existe uma linha muito tênue entre o narcisismo e o autoconhecimento de fato.

Pensando nesse cenário complexo, trouxemos um breve passo a passo que pode lhe ajudar a colocar em prática um bom discurso sobre os seus pontos fortes. Acompanha abaixo.

Como falar das qualidades na entrevista de emprego?

Conseguir falar das qualidades na entrevista de emprego é algo muito importante. Afinal, quando nos apresentamos para os recrutadores, devemos mostrar os motivos pelos quais podemos ser interessantes para aquela empresa, certo?

Para isso, uma série de cuidados devem ser tomados. E, logo abaixo, elencamos alguns desses fatores que você deve analisar. Vamos lá?

1. Pratique o autoconhecimento para conhecer bem os seus pontos fortes

Como está a sua prática de autoconhecimento? Você tem “estudado” a si mesmo, com uma certa frequência? Ou simplesmente tem se deixado de lado, sem pensar, a fundo, sobre os seus pontos fortes e fracos? Pense um pouco sobre isso.

Pois é impossível conseguir falar das qualidades na entrevista de emprego se você não consegue praticar o autoconhecimento, de fato. Portanto, comece a analisar o seu dia a dia de trabalho, analise os seus comportamentos, resultados, dificuldades etc. Tudo isso vai lhe ajudar a ter uma visão mais clara sobre as suas qualidades. Conheça-as bem.

2. Apresente um por vez, conectando com fatos

Quando você for falar das qualidades na entrevista de emprego, comece apresentando um ponto forte por vez, conectando-o a fatos. Por exemplo:

Sou bom em organizar as minhas prioridades. Houve um momento em que me deparei com muitos serviços e demandas diferentes, ao mesmo tempo em que havia pressão externa de clientes. Em pouco menos de 40 minutos consegui criar um checklist que “desafogou” toda a equipe e permitiu que o trabalho fluísse bem para todo mundo.

Viu só como uma simples qualidade de gestão de tarefas pôde ser bem apresentada?

3. Cuidado para não “aumentar” demais e acabar sendo narcisista

Um ponto muito importante que você deve considerar na hora de falar das qualidades na entrevista de emprego, é com relação ao fato de “aumentar” demais os seus pontos fortes.

Sabemos que o seu intuito é “vender” a si mesmo para a empresa, mas ficar se enaltecendo demais não é algo bom. Pelo contrário! Pode demonstrar um comportamento muito narcisista, que pode, ainda, ser entendido como um defeito. Cuidado.

4. Não force uma lista imensa de qualidades

Na linha do que apontamos acima, cuide para não tentar criar uma lista imaginária com qualidades infinitas. Embora tenhamos sim muitas qualidades, isso não significa dizer que cabe apresentar uma por uma durante a entrevista de emprego.

Não erre pelo excesso e mantenha sempre o bom senso. O equilíbrio na hora de falar das qualidades na entrevista de emprego é fundamental. Caso contrário, novamente, cairemos no erro do narcisismo. Tenha muita atenção com relação a isso e as chances de sucesso serão muito maiores.