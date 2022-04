Como fazer chamadas no Samsung Galaxy Tab S8/S7/WiFi [2022]

Os tablets estão se tornando populares dia a dia, pois fazem o trabalho de um celular e um laptop. Hoje em dia, os tablets vêm com muitos recursos que os tornam um telefone e um PC completo. Você pode ligar do tablet, bem como multitarefa. Quando se trata de comprar um tablet, a série S da Samsung é a preferida por profissionais e estudantes. Se você possui um Samsung Galaxy Tab S8/S7 e deseja saber como fazer chamadas nele, este artigo o ajudará com isso. Neste artigo, discutiremos como você pode fazer chamadas no Samsung Galaxy Tabs S8/S7.

Fazer chamadas no Samsung Galaxy Tab S8/S7 (variante LTE/5G)

Se você tiver a variante LTE do Galaxy Tab S7 ou a variante 5G do Galaxy Tab S8, poderá fazer chamadas facilmente pelo aplicativo de telefone. Para fazer chamadas no Samsung Galaxy Tab S8/57 (Variante LTE/5G), siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, insira o cartão SIM no seu tablet. Depois de inserir o SIM, sua guia pode levar alguns segundos para encontrar a rede.

Agora abra o Telefone aplicativo na tela inicial ou na gaveta de aplicativos.

No discador, disque o número da pessoa para quem você deseja ligar.

Agora, pressione o Ícone de chamada para discar o número.

Ao fazer isso, você poderá fazer uma chamada no seu Galaxy Tab S7/S8.

Faça chamadas no Samsung Galaxy Tab S8/S7 (variante Wi-Fi)

Você não pode fazer chamadas na variante Wi-Fi do Galaxy Tab S8/S7, a menos que tenha um telefone Samsung com você. Os dispositivos Samsung juntos formam um ecossistema e você poderá ligar do seu tablet se tiver um telefone Samsung Galaxy Note series, S series ou Z flip/fold series com você. Para fazer chamadas no Samsung Galaxy Tab S7/S8, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, você terá que habilitar Ligar e enviar mensagens de texto em outros dispositivos no seu celular. Para isso, siga os passos abaixo: – Abra o Definições aplicativo em seu telefone Samsung. No Definições aplicativo, vá para o Características avançadas seção.



Aqui, ative a alternância para o Ligue e envie mensagens de texto em outros dispositivos.



Toque em Ligar e enviar mensagens de texto em outros dispositivos opção para editá-lo.



Da mesma forma, ative o Ligar e enviar mensagens de texto em outros dispositivos opção em seu tablet. Você será solicitado a concordar com algumas coisas.

Observação:- Certifique-se de que seu telefone e tablet estejam conectados à mesma conta Samsung. Além disso, verifique se eles estão conectados à mesma rede.

Agora você verá seu telefone listado em sua guia e sua guia listada em seu telefone. Conecte-os para ativar a chamada na sua guia.

Agora você poderá ligar e enviar uma mensagem de texto da sua guia. Observe que sua guia usará seu plano de celular para enviar mensagens e fazer chamadas.

Palavras finais

É assim que você pode fazer chamadas no seu Samsung Galaxy Tab S7/S8. Discutimos as etapas para as variantes SIM e Wi-Fi. Seguindo as etapas acima, você poderá fazer chamadas na guia Samsung Galaxy S7/S8.

