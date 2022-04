Não tem nada pior do que uma casa com mau cheiro, não é mesmo? Na maior parte das vezes, este cheiro acaba vindo do banheiro. Por isso, é muito importante mantê-lo sempre limpo, além de se atentar a acessórios que possam auxiliar em melhorar o odor do ambiente. É o caso do desodorizador. Então, vamos te ensinar como fazer um desodorizador de vaso sanitário caseiro. Confira nossas dicas incríveis!

Saiba como fazer um desodorizador de vaso sanitário caseiro

Afinal, como fazer um desodorizador de vaso sanitário caseiro? Todos os cômodos da casa necessitam de limpeza frequente e podem deixar odores desagradáveis no ambiente, às vezes, por bastante tempo.

O banheiro é o cômodo em que mais isso tem possibilidade de acontecer e precisa de uma maior atenção para que o mau cheiro não impregne, inclusive, os outros recintos da casa. Normalmente, isso acontece por conta do vaso sanitário, que, mesmo sendo limpo durante a faxina, é sujo cotidianamente pelo motivo que todos nós sabemos.

Assim, além da limpeza, é preciso que o vaso seja desodorizado de modo constante. Nem sempre os desodorizadores sintéticos disponíveis no mercado são colocados na lista de compras e alguns deles podem ser caros ou ineficientes.

Por isso, preparamos um guia bem prático para que você possa fazer um desodorizador de vaso sanitário de modo caseiro. Assim, você poderá eliminar de uma vez por todas o cheiro desagradável do seu banheiro.

Receita

160 gramas de bicarbonato de sódio;

6 colheres de sopa de suco de limão;

1 colher de sopa e meia de vinagre branco;

1 colher de sopa e meia de água oxigenada;

2 colheres de sopa de óleo essencial (preferência por óleo de árvore-do-chá).

Modo de preparo

Primeiramente, separe um recipiente de plástico para misturar os ingredientes. Não é necessário um recipiente muito grande, pode ser de um tamanho médio, contanto que a mistura não fique muito próxima da borda.

Depois, adicione a quantidade de bicarbonato de sódio e utilize um talher para deixar esse ingrediente o mais dissolvido possível. Isso fará com que o composto fique menos pesado. Logo após, adicione as colheres de suco de limão e misture bem, tentando deixar a solução cada vez mais leve.

Só essa mistura já é conhecida como uma alternativa interessante para a limpeza de várias outras partes da casa e não é diferente no caso do vaso sanitário.

Em seguida, adicione o vinagre branco e continue misturando. O vinagre será importante para desinfetar e fazer a neutralização de odores de modo um pouco mais instantâneo. Então, é um ingrediente de grande importância na solução.

Após realizar toda essa combinação, deixe-a descansar por 15 minutos e, depois, adicione a água oxigenada aos poucos. Esse passo é muito importante e deve ter uma atenção maior. Uma adição volumosa de água oxigenada pode gerar uma reação química prejudicial para o nosso objetivo. Assim, insira a quantidade gota a gota, sem muita pressa.

A seguir, somente adicione o óleo essencial. A receita pede um de árvore-do-chá, mas você pode colocar qualquer óleo de sua preferência. Existem várias opções como lavanda, girassol, maracujá, baunilha etc. No caso da árvore-do-chá, o interessante é que essa essência funciona como um antimicrobiano natural e possui propriedades desinfetantes.

Modelação das pastilhas desodorizantes

Quando a solução estiver pronta, você deverá compactar a mistura para que ela se torne sólida posteriormente.

Assim, você deve separar outro recipiente limpo, vazio e seco. Pegue uma quantidade e coloque nesse outro recipiente e, com a ajuda de uma colher de chá, pressione a mistura até compactá-la completamente.

O formato será de sua preferência. Você pode, inclusive, utilizar moldes específicos para criar formas especiais, como estrelas ou corações, por exemplo.

Depois, você apenas deixará que as pastilhas desodorantes sequem em um local arejado. O ideal é que essa secagem dure 24 horas e que não haja nenhuma interferência, desde chuva até o manuseio por alguma outra pessoa ou por você mesmo. Também evite deixá-las totalmente expostas ao sol, para que não haja ressecamento e perda das propriedades.

Modo de usar

Você pode usar esse desodorizador caseiro principalmente de duas formas.

A primeira forma é mais simples, pois você só vai precisar jogá-lo no vaso sanitário e dar descarga. O odor desagradável irá desaparecer instantaneamente e essa efetividade será levada para os canos, impedindo que o odor surja nos ralos, por exemplo. Esse efeito dura de 2 a 3 dias. Depois, é só repetir o processo mais uma vez.

A segunda forma exige um pouco mais de técnica. Você pode utilizar um fio metálico mais flexível e dobrá-lo com um alicate, de forma que possa ser encaixado no vaso. Depois, com a ponta que ficará literalmente dentro no interior, fure a pastilha e pendure o desodorizador.

Assim, toda vez que você for dar descarga, o odor irá desaparecer. Você pode trocar quando a pastilha dissolver totalmente.