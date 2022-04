Como franquear sua empresa: veja dicas simples

Não existe um período de tempo específico para que uma determinada empresa seja franqueada. Na verdade, esse momento pode variar de acordo com vários fatores da dinâmica de funcionamento e das perspectivas de crescimento que o negócio está seguindo. Então, confira nossas dicas de como franquear sua empresa!

Saiba como franquear sua empresa

Afinal, como franquear sua empresa? Geralmente, para o empresário franquear a empresa, o seu negócio já possui um alto grau de solidificação e maturidade. Dessa forma, a necessidade de expansão começa a surgir de modo mais iminente.

Claro que unidades próprias já existem nessa altura do campeonato, mas a expansão como franquia pressupõe um maior alcance e talvez seja exatamente isso que a empresa necessite no momento. No entanto, esse processo é peculiar de cada empresa, mas não é passado despercebido pelo empresário, pois o impele a buscar mais informações, como é o caso aqui.

É preciso, claramente, ter bastante cuidado com esse processo, pois transições geram possíveis instabilidades e custos. Não que a empresa venha a falir ou nada exagerado assim, mas é preciso estar atento para que a transição ocorra de fato e que seja do modo mais adequado possível.

Esse processo, basicamente, consiste em modelar o funcionamento da empresa dentro da configuração de negócio disposta nas Leis de Franquias. Dessa forma, antes de colocar em prática, a empresa precisará atender a essas demandas jurídicas e conseguir vender unidades de sua franquia.

O artigo completo pode ser acessado pela lei nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019, que “Dispõe sobre o sistema de franquia empresarial e revoga a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de Franquia).”

Dicas simples de como franquear a sua empresa

Assim, selecionamos dicas simples de como franquear a sua empresa passo a passo.

Análise Financeira

Basicamente, é preciso que você faça uma análise minuciosa do seu negócio e tenha certeza que a dinâmica financeira será rentável. Além disso, é preciso avaliar se será possível arcar com todos os gastos inerentes à transição, além do suporte que será oferecido para o franqueado, mesmo com as taxas que serão pagas pelo mesmo.

O franqueado só verá sentido em investir na sua franquia e adquirir uma unidade se a sua empresa tiver solidez no mercado. Afinal, como franquia, você estará disponibilizando para o mercado a oportunidade de um investidor construir um negócio igual ao seu.

Padronização do modelo de negócio

Como franquia, o seu modelo de negócio precisa ser passível de ser copiado e transferido para qualquer outra localidade do país. Esse modelo inclui não apenas a atual configuração de funcionamento, mas também as estratégias que fizeram o seu negócio crescer e se desenvolver para o que é hoje.

Caso não possua, busque formas de padronizar o seu modelo de negócio antes de tornar a sua empresa uma franquia.

Formatação da franquia

O início do processo de formatação da sua franquia consistirá em enquadrar a sua empresa na Lei de Franquias, ou seja, realizar uma adequação jurídica, providenciar a COF (Circular de Ofertas de Franquias) e elaborar os seus contratos. Dessa forma, você fará tudo isso levando em consideração as taxas existentes, como a taxa de franquia e as taxas de Royalties.

Assim, você precisa alinhar todo esse contexto com os processos internos, os manuais e a documentação local necessária. Dessa forma, tudo isso será essencial para que você possa disponibilizar a abertura de uma unidade da sua franquia. Isso porque a sua franquia será responsável por preparar toda a documentação que terá relação com a implantação de novas unidades em qualquer lugar que seja.

Divulgação

Um dos passos mais importante, mesmo que esteja na reta final, é a divulgação adequada da sua franquia. Agora, o maior objetivo da sua empresa será aumentar o alcance de investidores e potenciais que estejam interessados no tipo de serviço que a sua franquia oferece dentro de um segmento específico.

É importante construir um planejamento de marketing e criar um bom network para que a divulgação seja mais assertiva. Normalmente, o contato com outros empresários que estão no processo de transição é uma estratégia para conhecimento de demanda dos futuros franqueados.

Processo de seleção

Apesar da importância de aumentar o seu alcance o máximo possível, é preciso criar um filtro para a escolha dos investidores interessados.

É fundamental que o seu futuro franqueado tenha um perfil adequado para a sua empresa. Afinal, não é qualquer pessoa que poderá ser “a cara da empresa” nos diversos cantos do país. Assim, construa um processo de seleção minucioso e atento às características que você mais valoriza e que são de importância para o funcionamento de uma unidade da sua empresa.