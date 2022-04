Como funciona o sistema de classificação Valorant? Suba de classificação no Valorant 2022

Valorant é um dos melhores jogos de tiro em primeira pessoa gratuitos para jogar desenvolvidos pela Riot Games para Windows. É um jogo de tiro multiplayer 5v5 onde o primeiro time ataca e o segundo defende. A equipe atacante pretende plantar uma bomba e matar todas as pessoas da equipe adversária, enquanto a equipe defensora tenta evitá-la. Muitos jogadores iniciantes têm dificuldade em entender como funciona o sistema de classificação do Valorant. Se você está entre eles, continue lendo para saber.

A maioria dos jogadores em Valorant prefere o modo ranqueado. O sistema é muito bem planejado, tornando o sistema de classificação muito estável. Além disso, a Riot Games se esforça bastante para melhorar esse sistema de tempos em tempos. Além de tudo isso, muitos jogadores ainda desconhecem como funciona o sistema de classificação. Então, sem mais delongas, vamos começar.

Como funciona o sistema de classificação Valorant 2022?

Valorant Ranking System pode ser um pouco confuso para os recém-chegados. No entanto, é quase semelhante a outros sistemas de classificação multiplayer com algumas diferenças. Uma das principais é que você não pode simplesmente começar com o modo ranqueado diretamente. Primeiro você terá que completar 10 partidas sem classificação para desbloquear o modo competitivo no jogo.

Os desenvolvedores sugerem que os jogadores desbloqueiem os requisitos na forma de competições de partidas. Não é uma solução perfeita, mas completar 10 partidas sem classificação exige dedicação e comprometimento.

Classificações e níveis

Existem oito classificações ou divisões no sistema de classificação Valorent. Todos eles são mencionados abaixo:

Ferro Bronze Prata Ouro Platina Diamante Imortal Radiante

As primeiras seis classificações, de Ferro a Diamante, têm três níveis que você precisa avançar para chegar ao próximo nível. E os dois últimos, Imortal e Radiante, têm um nível cada. Há um total de 20 ranks em Valorant.

Quando os jogadores terminam 5 partidas de colocação no modo competitivo, eles recebem uma dessas classificações, dependendo de sua habilidade. Depois disso, eles precisam moer o Matchmaking Rating (MMR) jogando ganhos competitivos. Cada vitória concederá aos jogadores Rank Rating(RR); depois de coletar 100 pontos RR, você subirá de classificação.

Às vezes você pode encontrar-se pulando uma classificação. Quando o algoritmo do Valorant determina que você tem muito mais habilidade do que sua classificação atual, ele automaticamente fará com que você duplique a classificação.

O que afeta a classificação de um jogador em Valorant?

Alguns fatores significativos que afetam os pontos RR são:

Resultados da partida

Diferencial redondo

Seu desempenho no jogo

Se você pretende obter uma classificação alta no jogo, tente se concentrar em performances individuais consistentes. Além disso, garanta o máximo de rodadas que puder para sua equipe.

Explicação do MMR (classificação de correspondência)

MMR é uma classificação oculta atribuída a cada jogador que aumenta ou diminui de acordo com o histórico de partidas. Um MMR básico é dado a todos os jogadores quando vencem suas primeiras 10 partidas sem classificação para desbloquear o modo competitivo. O MMR depende do desempenho do jogador em um jogo.

Como dito pelo Valorant, o MMR é uma escada gigante que consiste em todos os jogadores. Se você vencer, você sobe, e outros o empurrarão para baixo se você perder. Dois jogadores não podem ter um empate.

RR (Classificação de Classificação) Explicado

Toda vez que um jogador vence uma partida, ele ganha qualquer coisa de 10 a 50 RR. Além disso, se eles perderem um jogo, perderão cerca de 20-30 RR. Quando um jogador atinge a classificação Diamante ou superior, os jogos RR tornam-se menores e a perda aumenta. Com cada vitória, você ganhará 5 RR e perderá cerca de 50 RR toda vez que perder.

Empacotando

Isso foi tudo sobre como o Valorant Ranking System funciona. Esperamos que todas as suas dúvidas sobre o sistema de classificação do Valorant sejam esclarecidas. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

