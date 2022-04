Como instalar o F4SE e corrigir o erro F4SE não funcionando (2022)

F4SE (Extensor de script de Fallout 4) estende os recursos de script do jogo. Mas, muitas pessoas não sabem sobre este extensor. Além disso, seus usuários desconhecem os métodos para corrigir qualquer tipo de erro nele. Assim, aqui estamos com um guia detalhado que você pode usar para instalar o F4SE no seu dispositivo.

Como instalar o F4SE no seu dispositivo?

Nota: Antes de começar com este método, certifique-se de ter o Nexus Mod Manager instalado no seu PC.

Passo 1- Inicie um navegador da web em seu dispositivo e acesse o site oficial do Fallout 4 Script Extender. Você pode usar isso ‘https://f4se.silverlock.org‘ link.

Passo 2- Faça o download do arquivo 7z arquivo deste site. Uma vez baixado, extraia o arquivo usando 7-Zip.

Etapa 3- Agora, inicie o Steam e clique com o botão direito do mouse em Fallout 4 do menu sob o Biblioteca seção.

Passo 4- Para acessar o diretório Fallout 4, clique em ‘propriedades‘ na caixa suspensa e, em seguida, clique em Arquivos locais >> Procurar arquivos locais opção.

Passo 5- Agora, copie todos os arquivos que você extraiu da pasta F4SE. Em seguida, cole-o no diretório Fallout 4 que você acessou na etapa acima.

Passo 6- Clique com o botão direito do mouse na pasta Data na pasta F4SE e passe o mouse para 7-Zip. Em seguida, clique em Adicionar a “Data.7z” para compactar a pasta.

Passo 7- Agora, clique com o botão direito do mouse no arquivo recém-criado e renomeie-o. Você pode escolher qualquer nome.

Passo 8- Por fim, lance Gerenciador de mods do Nexus e copie o arquivo que você acabou de renomear e cole o arquivo nele. Então, instalar e habilitar o arquivo F4SE.

Depois de executar todas as etapas, o jogo será iniciado através do f4se_loader.exe só. Ele está localizado diretamente em Fallout 4. Você pode facilmente adicioná-lo à sua área de trabalho e alterar seu ícone.

Vários usuários do F4SE estão enfrentando o erro de não funcionamento do F4SE. Assim, aqui estamos com um guia detalhado que não apenas informa sobre os motivos mais prováveis ​​para esse erro, mas também fornece os métodos que você pode executar para corrigi-lo.

O que faz com que o F4SE pare de funcionar?

Algumas das razões mais importantes que fazem com que o F4SE pare de funcionar incluem:

Como o F4SE é um extensor de script, ele precisa ser atualizado pelo desenvolvedor e pelos usuários em correspondência com as atualizações do jogo. Se você estiver usando uma versão do F4SE que não está atualizada para a versão mais recente do jogo, você enfrentará um erro.

2. Questão de compatibilidade.

É possível que o aplicativo F4SE esteja com problemas no sistema operacional do seu dispositivo. Em tais situações, o erro F4SE pode ocorrer.

3. Arquivos ausentes.

Se um arquivo importante estiver faltando no jogo, você enfrentará um erro ao iniciá-lo.

4. Firewall do Windows.

Para proteger seu computador contra ameaças indesejadas, o Firewall do Windows restringe o acesso de vários aplicativos à Internet, além de outras restrições. Isso pode causar um erro de não funcionamento do F4SE no seu PC.

Agora que listamos alguns dos motivos pelos quais o erro F4SE não está funcionando, vamos entender os métodos que você pode executar para isso.

Como corrigir o erro F4SE (Fallout 4 Script Extender) não está funcionando?

Passo 1- Baixe a última versão do F4SE da internet.

Passo 2- Extrair ‘f4se_1_10_120.dll‘ juntamente com ‘f4se_loader.exe‘ e a ‘f4se_steam_loader.dll‘ para a pasta de instalação do fallout.

Etapa 3- Inicie o jogo através do ‘f4se_loader.exe‘ arquivo que você acabou de copiar.

Observação: Você deve substituir todos os arquivos quando for solicitado ao copiar os arquivos na etapa 2.

Método 2: Execute o Solucionador de problemas de compatibilidade.

Para corrigir qualquer problema de compatibilidade do arquivo do aplicativo com o sistema de suas operações, execute as etapas listadas abaixo.

Passo 1- Vou ao pasta de instalação de Fallout 4.

Passo 2- Clique com o botão direito do mouse em “f4se_loader.exe” arquivo e selecione ‘Definições‘ na caixa suspensa.

Etapa 3- Navegue até o ‘Compatibilidade‘ e clique em ‘Execute o solucionador de problemas de compatibilidade‘ opção.

Agora, o Windows determinará automaticamente as melhores configurações para o seu PC. Teste essas configurações e aplique-as se o erro for corrigido.

Método 3: Adicionar arquivos Fallout 4 à lista de exceções no Firewall do Windows.

Passo 1– No seu PC com Windows, vá para o ‘Atualizações e segurança‘ janela.

Passo 2- Aqui, vá para ‘Segurança do Windows‘ localizado à esquerda desta janela. Agora, selecione o ‘Firewall e proteção de rede‘ opção.

Etapa 3- Role para baixo e procure o ‘Permitir um aplicativo por meio do firewall‘ opção. Clique no ‘Mudar configurações‘ opção.

Passo 4- Agora, conceda acesso a todos os aplicativos relacionados ao Fallout4 por meio de ‘Privado‘ assim como ‘Público‘ redes.

Por fim, clique em ‘OK‘ e execute o jogo para verificar se o erro persiste.

Método 4: Execute-o como administrador.

Passo 1- Vá para o arquivo executável do F4SE e clique com o botão direito nele.

Passo 2- Selecione ‘Executar como administrador‘ na caixa suspensa que aparece.

Agora, verifique se o erro F4SE foi corrigido. Você pode configurá-lo para sempre ser executado como administrador na guia de compatibilidade.

Perguntas frequentes: Algumas perguntas frequentes incluem

Q1. Você precisa de F4SE?

Se você estiver usando um mod para Fallout 4 que requer F4SE, não poderá usar o mod sem ele. Mas, se você estiver usando um mod que não requer F4SE, você não precisa dele.

Q2. O que é F4SE?

F4SE é o extensor de script do Fallout 4. Como o nome sugere, ele expande o roteiro de Fallout 4.

Q3. O F4SE é seguro?

Sim. F4SE é totalmente seguro para o seu PC. Assim, você pode fazer uso dele sem se preocupar muito.

Q4. Como corrigir o erro de F4SE não funcionando?

Existem vários métodos que você pode usar para corrigir o erro F4SE não funcionando. Nós os listamos acima junto com suas etapas detalhadas.

Conclusão:

Isso é tudo o que você precisa saber sobre o F4SE 2021 (Fallout 4 Script Extender). Neste artigo, explicamos como instalar o F4SE no seu dispositivo, atualizar e como corrigir o erro de não funcionamento do F4SE no seu dispositivo. Se perdemos alguma informação útil sobre o F4SE, informe-nos na seção de comentários abaixo.