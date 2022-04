Um dos maiores desafios após abrir o próprio negócio, é construir uma equipe harmônica e funcional. A liderança não é uma tarefa fácil e exige um jogo de cintura do empreendedor para que o funcionamento da sede da empresa se mantenha produtivo e, por consequência, gere bons resultados financeiros. Desse modo, existem algumas características que necessitam de atenção para que a liderança seja efetiva. Por isso, selecionamos algumas dicas importantes de como liderar sua equipe de forma correta.

Dessa forma, ser líder é mais do que apenas gerir uma quantidade de pessoas, é ter capacidade de conectá-las, de realizar uma boa transmissão de ideias, de estimular a autonomia dos integrantes e de valorizar a função de cada membro da equipe. Esse último é de grande importância, pois os funcionários normalmente estão vivendo diferentes momentos da carreira, o que implica na existência de níveis de habilidades distintos. Assim, o líder também deve adequar os talentos de cada um para as funções mais adequadas. Confira como liderar e tenha o melhor desempenho da sua equipe.

Flexibilidade

A conversa é muito importante para o funcionamento da equipe. Geralmente é a partir dela que é feita a troca de informações e de ideias que podem ou não ser aplicadas na dinâmica da empresa. Além disso, é onde surgem as questões pessoais que podem estar interferindo no exercício da função de cada membro.

Sendo assim, o diálogo é o momento onde você terá que dizer “sim” ou “não” e, por isso, o reconhecimento dessas opções é exatamente onde está o ponto de construção da flexibilidade. Às vezes, você vai precisar fazer concessões de acordo com as informações levantadas por determinado integrante.

Ainda, é normal que existam casos em que sua estratégia não seja adaptável ao time de colaboradores. Assim, será necessária uma mudança baseada nas demandas do grupo. Dessa forma, a flexibilidade irá criar laços de confiança e você, como líder, será buscado sempre que houver problemas.

Transparência

Uma dinâmica que funciona de verdade exige muita sinceridade. Assim, é fundamental que a sua comunicação seja aberta e objetiva e com uma linguagem compreensível, inclusive para aqueles membros com baixo grau de instrução.

Você pode expressar suas dúvidas e pedir opiniões. Caso o negócio não esteja indo bem ou exista com alguma questão que possa interferir na vida dos integrantes, é importante que todos saibam e estejam cientes das possíveis consequências e prováveis rumos que a empresa pode tomar.

Claro que não é necessário informar todos os detalhes da gestão do negócio, afinal, não é função de todos resolverem os problemas. Mas é essencial que os resultados sejam transparentes.

Motivação

Faz parte da função do líder incentivar toda a equipe e, com isso, manter a harmonia do grupo. Assim, a comunicação precisa ter a dose certa de firmeza, simpatia e amizade, para que haja um equilíbrio na forma de se posicionar. Sempre demonstre disposição e ânimo para que sirva de exemplo.

Um dos pontos que mais motiva e dá aquele gás extra ao time, é a construção conjunta de ideias e dinâmicas de funcionamento. Dessa forma, a disponibilidade de escuta é um fator bem influente para que os membros se mantenham estimulados e produtivos.

Sendo assim, valorize o seu grupo de trabalho. Construa o hábito de elogiar os resultados individualmente, mostrando o desenvolvimento dos seus talentos e das suas habilidades que foram importantes e que contribuíram para aquele resultado específico.

Exemplo

Talvez o ponto fundamental seja aquele em que você se mostra como um exemplo para equipe. Isso porque, se você quer liderar no seu setor, precisa ser ouvido e seguido por sua equipe.

Dessa forma, não se limite a somente dar ordens, mas, sim, trabalhe e seja útil e ágil em sua função. Além disso, tenha foco e mantenha sempre a energia para com as tarefas da sua rotina. Assim, você vai mostrar na prática qual o melhor comportamento para sua equipe, sem precisar exagerar verbalmente e acabar parecendo que você está reclamando!

Por fim, outro ponto muito importante é o de demonstrar o seu equilíbrio emocional. Claro, sabemos que vão existir situações em que o grupo poderá expressar suas emoções e, talvez, até perder um pouco da produtividade, como no caso de falecimento de um ente querido. Mas, em uma perspectiva geral, é preciso que você tenha a presença do seu equilíbrio para que a sede não se transforme em um caos. Com isso, procure ser sempre um exemplo de controle e paciência para que todos se sintam estimulados a manter o mesmo comportamento.