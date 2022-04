Como limpar ar condicionado e evitar acúmulo de poeira

Ar-condicionado é um eletrodoméstico que faz toda diferença no ambiente, não é? Ainda mais em nosso país, onde a temperatura é alta em boa parte do ano, ter um ar bem fresquinho ajuda demais no nosso dia a dia. Entretanto, assim como todo aparelho, é importante ficar atento sempre à necessidade de manutenção. Por isso, limpar o ar condicionado e evitar o acúmulo de poeira é importante para manter o funcionamento correto do eletrodoméstico e a sua saúde em dia, já que esquecer de realizar esta tarefa pode contribuir para a proliferação de ácaros, poeira e sujeiras em geral. Então, confira como limpar ar condicionado com as nossas dicas incríveis!

Por que limpar o ar condicionado?

Afinal, por que limpar ar condicionado? Manter a limpeza do ar condicionado em dia é uma forma de prolongar a vida útil dos eletrodomésticos, evitar o acúmulo de poeira e sujeiras em geral. Além de tudo isso, ainda evita o consumo excessivo de energia elétrica. Por conta disso, é recomendado fazer uma limpeza periódica no ar-condicionado como um todo, desde a parte externa até os filtros.

De acordo com Derek Paiva Dias, gerente de serviços na PoloAr Ar Condicionado, a falta de limpeza periódica no eletrodoméstico pode levar ao aumento da conta de energia elétrica e também pode ser a causa de alergias e irritações respiratórias e, até mesmo, de enxaquecas.

De quanto em quanto tempo limpar o ar condicionado?

Para organizar esta limpeza, você pode seguir o calendário de limpeza criado pela equipe da marca Consul, fabricante de eletrodomésticos:

De 7 em 7 dias

A equipe da marca avisa que o ideal é fazer a limpeza do eletrodoméstico uma vez por semana, para prolongar a vida útil do ar condicionado e garantir a saúde do consumidor.

Como fazer? Em primeiro lugar, você vai precisar de um pano úmido e detergente. Com estes materiais, você pode começar a limpeza desligando o aparelho da tomada e retirando a sua parte frontal. Em seguida, passe um pano úmido na parte interna e aproveite para retirar os filtros e lavá-los com água morna e detergente. Por fim, deixe os filtros secarem ao ar livre.

De 6 em 6 meses

A equipe da marca recomenda que a substituição dos filtros de carvão ativado ocorra duas vezes ao ano, já que os filtros tendem a acumular poeira e sujeiras em geral. Dessa forma, realizar a troca deles é uma forma de evitar o acúmulo de poeira e outras impurezas no ambiente em que o ar condicionado está localizado.

Como fazer? Primeiramente, desligue o aparelho da tomada e, em seguida, retire a parte frontal. Depois encontre os filtros. Neste passo você pode recorrer ao manual do usuário. Com os filtros antigos encontrados, retire-os do aparelho e substitua-os por filtros novos, os quais podem ser comprados em lojas especializadas. Por fim, coloque novamente a parte frontal, ligue o aparelho na tomada e usufrua do frescor e limpeza em seu ambiente.

1 vez por ano

A equipe da marca recomenda que o consumidor realize uma limpeza profunda no aparelho, pelo menos 1 vez ao ano e, de preferência, entre maio e agosto.

Como fazer? Em primeiro lugar, tire o aparelho da tomada. Em seguida, limpe a parte externa do eletrodoméstico com um pano úmido e detergente (de preferência, neutro). Depois disso, retire a parte frontal e verifique o funcionamento do aparelho ao observar filtros, isolamentos e tubulações. Caso os filtros estejam velhos, você pode trocá-los em casa, apenas seguindo os passos citados acima. Entretanto, caso o problema esteja relacionado com os isolamentos e/ou tubulações, é recomendado recorrer a um técnico especializado para solucionar este problema.

Quais produtos usar?

A Controlar Condicionados, empresa de instalação e manutenção de ar-condicionado, indica que você pode usar pano úmido, detergente e produtos multiuso para limpar o seu ar condicionado. Você pode, até mesmo, aderir ao uso do Air Shield, o qual é um produto específico para limpeza de ar-condicionado.

Como usar o Air-Shield? Você deve aplicar este produto nas evaporadoras do aparelho desligado. Caso o eletrodoméstico esteja muito sujo, você pode deixar o produto agindo por 20 minutos e, em seguida, ligar normalmente o ar condicionado. Você pode adquirir este produto em lojas online, com os preços variando entre R$21,00 a R$880,00.

Os especialistas não recomendam o uso de produtos abrasivos na limpeza.

De acordo com o Cleanipedia, cada tipo de ar condicionado possui um tipo específico de limpeza. Dessa forma, é importante saber qual é o tipo de ar condicionado que você tem em casa para pensar em quais produtos são adequados para a limpeza, bem como os cuidados específicos que você precisa tomar.