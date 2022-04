Limpar certos ambientes da casa pode ser muito trabalhoso em muitos momentos. Ainda mais aqueles que acumulam diversas sujeiras. As calhas de chuva são um bom exemplo. Afinal, acaba acumulando muita folha, galho, terra e poeira, além de misturar com a água da chuva. Por isso, vamos te mostrar como limpar calhas de chuva. Confira nossas dicas incríveis!

Saiba como limpar calhas de chuva; veja métodos infalíveis

Você quer aprender como limpar calhas de chuva? Saiba que é muito importante você deixar as calhas muito bem higienizadas e bem cuidadas. Depois, além de trazer problemas estruturais sem a limpeza adequada, também pode acabar gerando alguns problemas de saúde.

Então, para você ficar por dentro de tudo, nós separamos algumas dicas que podem te ajudar a entender mais sobre a calha da chuva, como limpá-la e o porquê de realizar essa higienização que trará benefícios para a sua saúde.

Entenda agora um pouco mais sobre a calha da chuva

São pouquíssimas as pessoas que sabem onde fica uma calha da casa. Muita gente nem sequer se atenta a procurar saber onde ela vive localizada, justamente para evitar mais problemas e estresse. Outros nem sabem da existência.

A calha nada mais é do que um acabamento bem detalhado e minucioso no telhado. E não serve somente para dar um designer e deixar uma estética um pouco diferenciada e bonita, mas também serve para evitar que a água da chuva caia desenfreadamente e acabe prejudicando toda a estrutura.

Ela ajuda a água a ser transportada por meio de um cano, diretamente para um tipo de reservatório ou para qualquer lugar, a fim de preservar a estrutura da casa, evitando que a água escoe para dentro da casa.

Porém, como nem sempre passamos por épocas chuvosas, também existem as épocas de seca onde é formado o acúmulo da sujeira dentro dos canos. Toda sujeira que fica espalhada pelo telhado quando vem a chuva, desce diretamente para as calhas.

Por isso você deve manter sempre uma limpeza rigorosa nas calhas, evitando deixar acumular tanta sujeira.

Como limpar adequadamente?

Limpar a calha é a parte mais chata de todo o trabalho. É um tipo de tarefa muito trabalhosa e cansativa. Além disso, ela também é um pouco perigosa, por isso você já deve ter um pouco de cuidado a mais para preservar a sua própria saúde também.

Então, pegue uma escada e comece a trabalhar. Com a ajuda de uma vassoura ou até mesmo uma pá, você pode começar a remover a sujeira seca. Então, retire literalmente todas as folhas que estiverem presas, ou se tiver alguns galhos também.

Tirada a sujeira mais pesada e grossa, você já pode subir de uma vez por todas no telhado para limpar a sua calha. Então, despeje um pouco de detergente neutro costurado com água e esfregue com o auxílio de uma vassoura.

Se você preferir e achar mais conveniente, você pode fazer o uso de uma máquina de pressão de água.

Em caso de entupimento

Existe sempre alguma causa que pode estar gerando o entupimento das calhas. Pode ser até mesmo causado pelas próprias sujeiras que ficam acumuladas ali durante o período de chuvas e ventania.

Antes mesmo de você fazer o tipo de identificação que pode estar causando o entupimento das calhas, você deve fazer a limpeza total e geral. Assim você pode se certificar de que irá encontrar a fonte do problema.

Então, agora você só precisará fazer uma outra limpeza diferente. O ideal é que você tenha uma lavadora de alta pressão com mangueira para você realizar esse tipo de trabalho. Pois, nesse caso, é só você aplicar os jatos de água. Mas você também pode fazer uso de uma mangueira normal.

Assim que terminar o processo de limpeza, veja se você obteve resultado. Caso não tenha obtido resultado algum, repita o processo até desentupir por completo.

Mas lembrem-se que deve ser feita a primeira limpeza inicial, antes mesmo de você fazer esse tipo de desentupimento, justamente para se certificar de que precisa mesmo de uma limpeza extra.

Quando se deve limpar a calha adequadamente?

Além de todas essas dicas, é claro que o primordial é você saber o tempo que você deve fazer essa limpeza da calha de chuva.

Então você pode realizá-la de 3 em 3 meses. Não é um espaço de tempo tão grande e também nem tão curto para fazer esse tipo de limpeza pesada. Considere esse tipo de padrão para uma limpeza rotineira, sem interferência de chuvas.

Porém, em caso de muita chuva forte e vendavais perigosos, você deve tomar cuidado, pois pode acontecer que sua calha fique muito entupida. Então, é sempre bom ficar de olho nesses períodos também e talvez realizar uma limpeza simples e rápida para evitar esse caos.