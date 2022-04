Como nunca se viu: Tuca Fernandes planeja EP no formato voz e piano

O cantor Tuca Fernandes uniu o hobbie a profissão e planeja tirar do papel um projeto que irá mostrar uma nova faceta do artista ao público. Ao iBahia, o artista revelou que dedicou seu tempo livre na pandemia a aprender um novo instrumento, o piano. E nada melhor que unir o útil ao agradável.

“Eu gosto muito de Elton John e Chris Martin, são duas grandes referências no piano para mim, então na pandemia, todo dia antes de dormir eu tocava pelo menos uma música no piano. Quando eu esquecia, minha esposa me lembrava porque ela gosta bastante. Minha ideia é transformar em um EP, uma releitura de algumas canções. Tuca no piano, vem aí”, contou o artista.