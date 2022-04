Como pedir aumento no limite do cartão de crédito Nubank?

O aumento do limite do cartão de crédito Nubank pode ser feito pelos próprios usuários por meio do aplicativo do banco digital. Sendo assim, a fintech não aumenta o limite de seus clientes nos outros canais de atendimento da instituição.

Apesar disso, o procedimento para aumentar o limite de crédito já liberado pelo Nubank é bastante simples e se o usuário desejar diminuí-lo por qualquer motivo, deve fazê-lo também no App. Já a solicitação de uma nova análise de crédito também deve ser feita pelo aplicativo.

Veja como solicitar o aumento do limite de crédito

Como já dito anteriormente, solicitar o aumento do limite de crédito é bastante fácil. Para isso, será necessário abrir o aplicativo do Nubank e clicar na opção “Cartão de crédito”. Em seguida, o cliente deve escolher “Ajustar limite”.

Feito isso, o usuário do Nubank precisa tocar no botão “Pedir Aumento”, digitar o limite desejado e prosseguir a solicitação. Em seguida, será necessário informar o motivo para o aumento de crédito e aguardar a análise do banco digital. Vale ressaltar que nesta mesma tela, os usuários podem alterar o limite já disponibilizado pelo Nubank. Desse modo, é possível arrastar a barra de limite para o valor desejado.

Veja quais comportamentos contribuem para o aumento a liberação de limite no Nubank

Apesar do Nubank ser o maior banco digital do país e conquistar novos clientes todos os dias, uma das reclamações mais recorrentes a respeito do banco digital é o baixo limite de crédito. Segundo o Nubank, isso ocorre porque, ao contrário de outras instituições financeiras, muitas vezes a fintech não possui informações suficientes de cada usuário.

“Nós nos preocupamos com a saúde financeira das pessoas. Também levamos em consideração o quanto é possível liberar de limite sem que a empresa assuma riscos de prejuízo. Por isso, pensamos em um limite que esteja de acordo com os gastos apresentados no cartão”, justifica o banco digital em seu blog.

Apesar disso, existem alguns comportamentos que podem contribuir para que o limite de crédito do usuário aumente. Entre eles, o Nubank destaca os seguintes hábitos:

Não atrasar o pagamento das faturas do cartão;

Explorar bastante o limite atual;

Concentrar os gastos no cartão Nubank;

Evitar o crédito rotativo;

Pagar o total da fatura até a data de vencimento do cartão;

Manter sua renda atualizada no app do Nubank.

Qualquer pessoa pode solicitar o cartão?

Para solicitar um cartão de crédito no Nubank é preciso ter mais de 18 anos, morar no Brasil e possuir um aparelho celular compatível com o aplicativo do banco digital. Se o indivíduo cumprir todos os requisitos citados anteriormente, é possível solicitar o cartão de crédito da fintech.

Apesar disso, vale ressaltar que todos os usuários passam por uma análise de crédito do banco. Essa análise leva em consideração o perfil de gastos de cada cliente, bem como informações cadastradas em programas de proteção de crédito, como o Serasa e o SPC.

Para solicitar o cartão de crédito no Nubank, os cidadãos devem baixar o aplicativo e inserir os dados solicitados pelo banco digital, como CPF, nome completo e endereço de e-mail. A solicitação também pode ser feita por meio do site da instituição.