Como pedir empréstimo estando negativado e com nome sujo

Os brasileiros atravessam a cada dia que passa uma situação econômica mais delicada, sendo que muitos deles infelizmente se encontram com o nome sujo e acabam tendo dificuldades para terem um empréstimo aprovado.

De acordo com um levantamento recente que foi feito pelo Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas do Brasil, que contou com a participação do Serasa, ao menos 65 milhões de brasileiros estavam com o nome sujo em fevereiro, representando uma alta de 0,54% em janeiro.

O valor médio das dívidas subiu para R$ 4.000 somente nos primeiros dois meses do ano, sendo que até dezembro de 2021 estava girando em torno de R$ 3.500. Dessa maneira, quanto maior for a dívida dessa pessoa, cada vez mais difícil ficará a possibilidade de ela receber a aprovação de crédito de instituições financeiras.

Como saber qual o melhor empréstimo para quem está com o nome sujo?

Para saber qual a melhor opção para solicitar empréstimo, é necessário ficar de olho no custo total da operação, que é a soma de quanto se irá pagar pelo empréstimo, como a soma total de juros, as tarifas e encargos a serem pagos. Ressaltando que esse dado é obrigatório em qualquer contrato.

O empréstimo consignado é bastante solicitado por quem é funcionário público, aposentados e pensionistas do INSS. As parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento do aposentado ou do salário para quem é funcionário público, precisando ter a noção de que uma parte da renda vai ficar comprometida antes de que o dinheiro chegue ao cliente.

O crédito consignado é muito buscado pelo fato de ter uma das taxas de juro mais baratas do mercado financeiro, sobretudo no comparativo com os empréstimos dados pelos bancos tradicionais. Através do site do Banco Central do Brasil, é possível conferir quanto é cobrado por cada instituição financeira para a solicitação de empréstimo.

Solicitar empréstimo com garantia

Já o empréstimo com garantia é um pouco mais arriscado e só pode ser feito quando existe a possibilidade de oferecer algo em troca. Pode ser feita a proposta incluindo um carro ou uma casa, até mesmo um celular. Quando é dado um imóvel como garantia, geralmente os bancos acabam liberando um crédito com juros menores.

Já o empréstimo com garantia de veículo é chamado de refinanciamento. As condições de pagamento costumam ser mais amigáveis do que em outros modelos de empréstimo, com juros mais baixos e muitas vezes com preços elásticos. Além do mais, as chances de o crédito ser aprovado são maiores, podendo haver regras diferentes para o bem que for financiado.

Outra boa opção para quem está com o nome sujo é solicitar o empréstimo que está sendo oferecido pelo Caixa Tem. Através da poupança social digital da Caixa, quem é MEI pode solicitar até R$ 3.000 e para quem é pessoa física, é mais provável que o banco libere até R$ 1.000 para empréstimo pessoal, já ajudando quem precisa tirar o seu nome do Serasa.