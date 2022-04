Se o Chrome não for permitido no Firewall, você poderá receber a mensagem de erro “Permitir que o Chrome acesse a rede nas configurações de firewall ou antivírus.” Embora esse seja um problema crítico, isso pode proibir você de visualizar sites no Chrome. Para corrigir esse problema, você precisará conceder ao Chrome acesso à sua rede de firewall.

Como permitir que o Chrome acesse a rede no firewall

Neste artigo, veremos como permitir que o Chrome acesse a rede em seu firewall.

Adicionar exceção ao firewall do Windows

A primeira coisa que você pode tentar fazer é adicionar o Chrome à exceção no Firewall do Windows. Para isso, siga os passos abaixo-

aperte o janelas tecla no teclado e na Menu Iniciar procurar por Painel de controle. Clique no Painel de controle para abri-lo.

No Painel de controle Clique em Sistema e Segurança. No Sistema e Segurança seção, clique em Firewall do Windows Defender.

Na barra lateral esquerda do Firewall do Windows Defender, Clique em Permitir um aplicativo ou recurso por meio do Firewall do Windows Defender.

Agora na próxima janela, clique em Mudar configurações.

Assegure a caixa de seleção para Google Chrome está checado. Caso contrário, marque a caixa de seleção para Google Chrome (tanto público como privado).

Isso adicionará o Google Chrome como exceção ao Firewall do Windows.

Excluir o Google Chrome do Windows Defender

Outra maneira de permitir que o Chrome acesse a rede em seu Firewall é excluindo-o do Windows Defender. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

aperte o janelas tecla no teclado e na Menu Iniciar procurar por Windows Defender. Bater Entrar abrir Windows Defender em seu computador.

Na barra lateral esquerda do Windows Defender Clique em Proteção contra vírus e ameaças.

Em seguida, no lado direito, clique no botão Gerenciar configurações opção sob o Configurações de proteção contra vírus e ameaças.

A seguir, sob a Exclusões guia, clique em Adicione ou remova a exclusão. Quando dado o UAC, clique em Sim.

Agora, clique em Adicionar uma exclusão e selecione Pasta.

No Explorador de arquivos janela que se abre, vá para o C:\Arquivos de Programas (x86) e selecione o Pasta Google. Clique em Selecione a pasta e salve as alterações para permitir o Google Chrome do Windows Defender.

Palavras finais

É assim que você pode permitir que o Chrome acesse sua rede de firewall. Se você usar qualquer firewall ou antivírus de terceiros com firewall, será necessário habilitar o Chrome para fazer isso, não no Windows Defender. Se você não puder usar o Chrome porque não deu acesso a ele, este artigo o ajudará a resolver o problema. Seguindo as etapas mencionadas neste artigo, você poderá permitir que o Chrome acesse a rede em seu Firewall.

GUIAS RELACIONADOS: