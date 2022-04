Como recuperar e assistir a vídeos excluídos do YouTube on-line 2022

Já aconteceu de você estar assistindo a um vídeo no YouTube e querer continuar assistindo no dia seguinte ou mostrá-lo a um amigo, mas ele é excluído? Muitas vezes, o vídeo no YouTube é excluído devido à violação das diretrizes do YouTube, problemas de direitos autorais ou quando o proprietário os exclui.

Quando o vídeo for excluído, você não poderá mais assisti-lo. No entanto, isso não significa que você não pode assistir a vídeos do YouTube que foram excluídos. Como sempre, criamos uma solução alternativa para superar o problema que você está enfrentando. Este artigo discutirá como recuperar e assistir a vídeos excluídos do YouTube.

Assistir a vídeos excluídos do YouTube do Wayback Machine

Wayback Machine ou Internet Archive é um site que armazena conteúdo da Internet do passado ao presente. Você encontrará páginas da web, imagens e vídeos que estavam na internet no passado e foram excluídos agora e o conteúdo atual. Para assistir a vídeos do YouTube excluídos usando a máquina Wayback, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, dirija-se Youtube no seu navegador ou abra o aplicativo.

Agora, faça login na sua conta no YouTube e vá para o História seção. Agora, procure o vídeo que você está assistindo no Histórico de exibição e copie o link do vídeo. Você pode copiar o link para o vídeo do histórico do navegador.

Depois de ter o link, vá para o Internet Archive clicando neste link .

Aqui, cole o link do vídeo no Caixa de pesquisa. Você poderá ver o vídeo que foi excluído. Clique com o botão direito sobre ele, clique em Download para baixar o vídeo e assisti-lo depois.

Assista a vídeos do YouTube excluídos do Google

Se o vídeo foi enviado para o YouTube, há chances de que o vídeo tenha sido enviado para plataformas de mídia social ou alguns sites na Internet. Se o vídeo foi excluído do YouTube, você provavelmente encontrará os vídeos excluídos do Google. Para isso, siga os passos abaixo-

No seu navegador, vá para Google .

Na barra de pesquisa do Google, digite site:www.youtube.com name_of_video e procurá-lo. Aqui, você terá que substituir o nome_do_vídeo com o nome real do proprietário do vídeo enviado.

Isso fará com que o Google rastreie os vídeos relevantes compartilhados no Facebook, Instagram ou outras plataformas ou sites de mídia social.

Depois de ter o vídeo, você pode assisti-lo facilmente.

Se você quiser baixar o vídeo, copie o link que você encontrou no Google.

Agora clique neste link para ir para o site SaveFrom.net. Aqui, cole o link do vídeo na caixa de pesquisa e clique em Começar.

Agora você terá a opção de baixar o vídeo. Baixe o vídeo e você poderá reproduzir o conteúdo no seu dispositivo.

Palavras finais

Os vídeos que você deseja assistir mais tarde podem ser excluídos do YouTube devido a alguns motivos. Se você enfrentou esse problema e o vídeo foi excluído, você tem a opção de assisti-lo mais tarde. Você pode assistir a vídeos excluídos do YouTube seguindo as etapas fornecidas neste artigo.

