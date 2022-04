Como recuperar o ícone do Facetime ausente no iPhone / iPad (2021)

FaceTime é um aplicativo exclusivo para usuários de iOS. Este aplicativo pode ser usado para fazer chamadas de áudio e vídeo para outros usuários do iOS por Wi-Fi ou dados de celular. No entanto, foi relatado por vários usuários do iOS que o ícone do FaceTime está ausente em seu iPhone.

Existem vários motivos pelos quais o ícone do FaceTime desaparece no seu iPhone. Assim, aqui estamos com alguns dos melhores métodos que você pode usar para encontrar o ícone do FaceTime ausente no seu iPhone.

Como recuperar o ícone do FaceTime ausente

Observação: Antes de começar a executar qualquer um dos métodos listados abaixo, certifique-se de que seu iPhone seja compatível com o aplicativo FaceTime.

O FaceTime não está disponível em alguns iPhones usados ​​na Arábia Saudita, Paquistão e Emirados Árabes Unidos. No entanto, a Apple lançou algumas atualizações do iOS que habilitaram o FaceTime em iPhones nesses países.

Método 1: Verifique cuidadosamente as telas iniciais.

Antes de começar com os métodos técnicos, certifique-se de que o ícone do FaceTime não esteja escondido em uma de suas telas iniciais ou em qualquer uma das pastas.

Se você não conseguir encontrar o ícone mesmo depois de passar por todas as telas e pastas iniciais, vá para o próximo método listado abaixo.

Método 2: Procure o ícone do FaceTime.

Passo 1- Deslize para a direita na tela inicial até chegar à caixa de pesquisa.

Passo 2- Tipo ‘Facetime‘ na caixa de pesquisa e seu ícone aparecerá abaixo da caixa de pesquisa. Toque nele para iniciar o FaceTime no seu iPhone.

Caso seu ícone do FaceTime esteja oculto em uma pasta, o nome dessa pasta também será exibido para você saber.

Se o ícone do FaceTime ainda não estiver visível no seu iPhone, vá para o próximo método listado abaixo.

Método 3: Reinicie seu dispositivo.

Reiniciar o seu iPhone dará uma reinicialização suave a ele. Foi observado que reiniciar o dispositivo pode corrigir a maioria dos erros que ocorrem no dispositivo.

Método 4: Desabilitar Restrições.

Passo 1- Lançar Definições no seu dispositivo.

Passo 2- Toque em Tempo de uso >> Restrições de conteúdo e privacidade >> Aplicativos permitidos.

Etapa 3- Uma lista de todos os aplicativos aparecerá na tela. Localizar Facetime nesta lista e certifique-se de que sua alternância esteja ativada.

Agora que qualquer restrição no FaceTime está desativada, seu ícone deve reaparecer na tela inicial.

Método 5: Redefinir a tela inicial.

Passo 1- Lançar Definições no seu dispositivo.

Passo 2- Vamos para Geral >> Redefinir >> Redefinir layout da tela inicial.

Agora, todos os ícones na tela inicial serão definidos para a posição padrão. Você encontrará o ícone do FaceTime na tela inicial.

Método 6: Restaure o FaceTime da Apple Store.

Passo 1- Lançar Loja da Apple no seu iPhone.

Passo 2- Procurar por Facetime e toque no nuvem ícone para baixá-lo.

Uma vez baixado e instalado com sucesso, você encontrará o ícone do FaceTime na tela inicial do seu iPhone.

Método 7: Redefina seu dispositivo usando o iTunes.

Este é o seu último recurso se nenhum dos métodos listados acima o ajudar a encontrar o ícone do FaceTime ausente no seu iPhone.

Passo 1- Conecte seu dispositivo a um PC usando um cabo USB.

Passo 2- Lançar iTunes no seu PC e selecione o seu dispositivo.

Etapa 3- Agora, clique em Resumo >> Restaurar.

Seja paciente até que seu dispositivo seja restaurado. Agora você poderá localizar o ícone do FaceTime no seu iPhone.

Conclusão:

Conclusão:

Estas são algumas das abordagens mais fáceis e práticas que você pode usar para encontrar o ícone do FaceTime ausente e recuperá-lo para sua posição no seu iPhone/iPad.