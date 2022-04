Como redefinir a fábrica e o Soft Reset Roku (Roku TV) 2022

Roku congelado? Se você possui um dispositivo de streaming Roku, pode haver situações em que ele pode ficar totalmente sem resposta ou congelar. Além disso, pode haver situações em que você precise devolver, vender ou presentear seu dispositivo Roku Streaming. Em tais situações, é recomendável redefinir o dispositivo Roku Streaming de fábrica. Assim, aqui estamos com todos os métodos que você pode usar para redefinir com força ou redefinir suavemente seu dispositivo de streaming Roku ou a própria TV Roku.

O que acontece quando você redefine seu dispositivo Roku Streaming?

Ao redefinir seu Roku para as configurações de fábrica, as seguintes ações ocorrem:

Ele apaga todas as suas preferências pessoais, como aplicativos e personalizações. Ele também desvincula seu dispositivo Roku da sua conta Roku. Todas as configurações são retornadas a um estado pronto para configuração inicial.

Agora que você sabe o que acontece após uma redefinição de fábrica no seu dispositivo Roku Streaming, vejamos os métodos para fazer isso!

Existem vários métodos que você pode usar para redefinir o dispositivo Roku Streaming de fábrica.

Método 1: Em Configurações.

Passo 1- Vá para o Início no seu Roku pressionando o botão Início no controle remoto.

Passo 2- Aqui, procure por ‘Definições‘ e selecione-o pressionando ‘OK‘ no controle remoto.

Etapa 3- Nas configurações, selecione Sistema >> Configurações avançadas do sistema.

Passo 4- Agora, selecione Redefinição de fábrica >> Redefinição de fábrica tudo.

Em seguida, siga as instruções na tela para concluir com êxito a redefinição de fábrica do seu dispositivo Roku Streaming.

Método 2: Usando o botão de reinicialização de hardware.

Ligue seu dispositivo Roku Streaming e, em seguida, siga as etapas listadas abaixo.

Passo 1- Cada dispositivo Roku é equipado com um botão Reset. Localize-o no seu dispositivo Roku Streaming.

Passo 2- Agora que você localizou o botão de reinicialização, pressione e segure por cerca de 10 a 15 segundos.

Você notará que a luz indicadora começa a piscar rapidamente no seu dispositivo Roku. Isso indica que a redefinição de fábrica foi concluída no seu dispositivo Roku.

Método 3: Redefinir a TV Roku.

Se você tiver uma TV Roku sem botão de redefinição, siga as etapas listadas abaixo para redefini-la.

Passo 1- aperte o Mudo e Poder botões simultaneamente na sua TV Roku.

Passo 2- Ao executar a etapa 1, desconecte o cabo de alimentação da TV e conecte-o novamente.

Etapa 3- Solte os botões Mute e Power quando a tela de inicialização da TV for exibida.

Isso é tudo o que você precisa fazer para redefinir sua TV Roku.

Método 4: Redefinir a conexão de rede.

Se você estiver enfrentando problemas ao conectar seu dispositivo Roku a uma conexão de rede, siga as etapas listadas abaixo para redefini-lo.

Passo 1- Na página inicial, acesse Definições.

Passo 2- Aqui, pesquise e selecione Sistema >> Configurações avançadas do sistema.

Etapa 3- Agora, selecione Redefinir conexão de rede >> Redefinir conexão. Isso removerá todas as conexões Wi-Fi existentes do seu dispositivo Roku Streaming.

Passo 4- Para adicionar uma nova conexão, vá para Configurações >> Rede >> Configure uma nova conexão.

Agora, insira novamente suas informações de rede para conectar seu dispositivo Roku Streaming a ele.

Se você perceber que seu Roku Remote não está funcionando após redefinir seu dispositivo Roku Streaming, tente remover e reinstalar suas baterias.

Se o erro persistir, verifique se o seu controle remoto possui um botão Link/Pairing. Se sim, pressione-o enquanto o dispositivo Roku estiver ligado. Deve restabelecer o emparelhamento do controle remoto e seu dispositivo Roku Streaming.

Se você não encontrar o botão de link, é um controle remoto IR padrão e você não pode redefini-lo. Nesse caso, tudo o que você pode fazer é verificar as baterias e garantir que não haja obstrução entre o controle remoto e o dispositivo Roku Streaming.

Reiniciar seu Roku fará uma reinicialização suave do seu dispositivo Roku Streaming. É muito útil caso o seu dispositivo Roku Streaming esteja congelado ou sem resposta. Ele manterá todas as suas preferências, aplicativos e o link entre seu dispositivo Roku e a conta Roku.

Método 1: Em Configurações.

Passo 1- Da casa, vá para Sistema.

Passo 2- Pesquise e selecione Reinicialização do sistema >> Reiniciar.

Agora, espere até que seu dispositivo Roku Streaming desligue e ligue.

Método 2: Usando o Roku Remote.

Passo 1- Pressione o botão Início 5 vezes.

Passo 2- Pressione a seta para cima uma vez.

Etapa 3- Pressione o botão Rebobinar duas vezes.

Passo 4- Pressione o botão Fast Forward duas vezes.

Isso deve iniciar o processo de reinicialização no seu dispositivo Roku Streaming.

Algumas perguntas frequentes incluem:

Q1. O que fazer se o Roku não estiver funcionando?

Se você estiver enfrentando um erro no Roku, tente reiniciá-lo. Se o erro persistir, você pode tentar redefini-lo. Se o erro ainda não for resolvido, você pode entrar em contato com o suporte ao cliente do Roku.

Q2. Como redefinir meu Roku?

Existem vários métodos que você pode usar para redefinir seu dispositivo Roku Streaming. Acima, listamos alguns dos métodos mais úteis junto com suas etapas.

Q3. Perderei todos os meus dados ao redefinir meu Roku?

Sim. Ele apaga todas as suas preferências pessoais, como aplicativos e personalizações. Além disso, todas as configurações são retornadas ao padrão.

Conclusão:

Estes são os métodos de trabalho de todos os tempos que você pode usar para redefinir o Roku TV ou Roku 3, Roku 4, Roku 2 Remote 2021. As etapas envolvidas nesses métodos são fáceis de entender e executar. No entanto, você deve entender os efeitos de redefinir seu dispositivo Roku Streaming. Se você tiver alguma dúvida ou se souber de algum método melhor para redefinir um dispositivo Roku Streaming de fábrica, informe-nos na seção de comentários abaixo.