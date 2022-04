como resolver bloqueio do CPF cadastrado em vários celulares

Nesta semana, pouco mais de 3,9 milhões de brasileiros passaram a ter o direito de receber o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Para tanto, os cidadãos precisaram começar a usar o app do Caixa Tem. Todavia, alguns desses cidadãos se depararam com um bloqueio pelo uso do CPF em vários celulares.

Segundo informações oficiais, situações assim não são tão incomuns. Trata-se de uma própria defesa do sistema do aplicativo. Quando o cidadão usa o seu CPF para entrar na conta do Caixa Tem em mais de um celular, ele passa a correr o risco de ter o dispositivo bloqueado para uso no celular, o que impede a movimentação da quantia.

A boa notícia para os indivíduos que passam pela situação descrita é que é possível resolver o problema. Para isso, no entanto, será preciso ir até uma agência da Caixa Econômica. O banco explica que não há a possibilidade de desbloqueio do sistema pelas vias remotas. Será preciso ir até uma agência para resolver a situação.

O indivíduo deve lembrar de levar os seus documentos pessoais. Por lá, ele precisa falar com um atendente da Caixa Econômica Federal e pedir que ele exclua os celulares que você não vai querer usar na movimentação. Em resumo, o indivíduo precisa pedir para que o funcionário deixe apenas o telefone que ele costuma usar.

Nesse sentido, vale lembrar também que o cidadão deve evitar o uso do mesmo celular para inserir mais de um CPF. A prática também pode acabar em bloqueio. A dica é que cada um passe a consultar e movimentar o dinheiro do FGTS em seu próprio dispositivo móvel. Assim, a chance de bloqueio diminui para todos.

A liberação do FGTS

Como dito, o Governo Federal iniciou o processo de liberação do depósito do FGTS extraordinário. Mas até aqui, apenas um grupo pode movimentar o dinheiro através do aplicativo do Caixa Tem neste momento.

Trata-se do grupo de usuários que nasceu no mês de janeiro. Segundo a Caixa Econômica, o dinheiro está na conta dessas pessoas desde as primeiras horas da manhã da quarta-feira (20). Pelo Caixa Tem é possível pagar contas e realizar algumas compras.

A expectativa é que todos os outros grupos recebam o depósito até o próximo dia 15 de junho. O Governo Federal explica que as liberações devem acontecer sempre a cada 7 ou 10 dias de espaçamento sempre tomando como base o mês de aniversário de cada um.

Veja no calendário abaixo

Limite de retirada

Segundo informações do Governo Federal, cada cidadão pode receber até R$ 1 mil nos pagamentos do FGTS extraordinário neste momento. Mas o fato é que o valor que cada pessoa poderá pegar dependerá da situação do seu saldo.

O cidadão pode conferir a informação através do sistema do app do próprio FGTS, que está disponível para download nas principais lojas de aplicativos de celulares com sistema Android e também iOS.

Imagine, por exemplo, que um indivíduo tenha R$ 200 de saldo. Neste caso, ele receberá R$ 200 do FGTS agora. Por outro lado, mesmo que ele tenha mais de R$ 1 mil, ele só poderá receber os R$ 1 mil. Esse é o limite de depósito imposto pelo Governo Federal.