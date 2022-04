Como saber qual o próximo passo? Como saber o que fazer em seguida?

Essas dúvidas, querendo ou não, aparecem em nossa rotina em determinadas circunstâncias. E nem precisa ser uma situação muito complexa para que essas questões venham à tona! Às vezes, trata-se de algo super simples, não é mesmo?

De qualquer forma, elaboramos este guia com algumas considerações que podem lhe ajudar a tomar decisões mais inteligentes. Acompanhe e saiba mais.

Como saber qual o próximo passo?

Não existe fórmula mágica para saber qual o próximo passo. Devemos, sempre, analisar com racionalidade e cuidado cada situação, a fim de não agir de maneira impulsiva. Veja, abaixo, algumas dicas que partem desse pressuposto:

1. Analise o cenário atual quando estiver emocionalmente equilibrado

O primeiro passo é analisar o seu cenário atual quando estiver bem. Isto é, nada de querer analisar a situação quando estiver aos prantos, irritado, nervoso, ansioso ou algo do tipo. Primeiro, respire fundo e cuide das suas emoções.

Depois disso, analise o cenário que está diante dos seus olhos. O que está acontecendo? Quais circunstâncias poderiam ser mudadas? O que está ruim e o que está bom?

Pense com paciência nesses questionamentos e não queira atropelar tudo, ok?

2. Trace os possíveis passos que podem ser dados

Dentro da sua análise você poderá encontrar a necessidade de dar determinados passos. Saiba quais são esses possíveis passos e coloque-os no papel. Muitas vezes, você irá se deparar com uma série de decisões e ações diferentes, que podem lhe deixar confuso. Faz parte!

Não descarte nenhuma ideia de cara. Pelo contrário, coloque tudo no papel para dar continuidade à sua análise.

3. Analise os prós e contras de cada situação

Com os possíveis passos em mão, é hora de analisar os prós e contras de cada situação. O que você ganha ou perde dando o passo 1, ou o 2, ou o 3? Pense sobre isso sem se deixar levar pelas emoções. Tente manter sempre a razão no topo das suas análises.

4. Tome decisões sem se deixar levar pelo emocional

Na hora de decidir, com base nas análises que foram feitas até aqui, lembre-se de, novamente, considerar o lado racional. Afinal, como saber qual o próximo passo se você permite que a ansiedade, o medo ou a angústia falem mais alto, em todas as circunstâncias?

Obviamente, não podemos excluir as emoções da nossa vida. Porém, devemos aprender a lidar com elas com base na razão, não permitindo que elas dominem nossa maneira de agir. Até porque podemos, sim, nos emocionar diante das situações, mas isso não quer dizer que essas emoções mandam em nós, não é mesmo?

5. Esteja sempre praticando o autoconhecimento

O autoconhecimento é um forte aliado na hora de saber qual o próximo passo. Por meio dele você sabe aonde quer chegar, e isso pode dar pistas de quais são os caminhos mais eficientes para os seus objetivos.

Sendo assim, comece a dar mais atenção para si mesmo e trabalhe o seu emocional. Tudo isso vai lhe mostrar respostas que, muitas vezes, estão guardadas dentro de você.

Boas descobertas!