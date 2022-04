Se você está pensando se é a hora certa de franquear sua empresa, ou caso tenha esse pensamento de que no mercado franchising você terá uma perspectiva de crescimento, saiba que muitos empresários acreditam e investem. Afinal, ao longo dos anos, esse mercado tem tido um crescimento promissor em seus diversos segmentos. Por isso, confira agora como saber se é a hora certa de franquear sua empresa! Confira!

Saiba a hora certa de franquear sua empresa

Afinal, qual o momento correto para franquear sua empresa? Para saber o momento certo de franquear sua empresa, em primeiro lugar, você deve fazer um estudo de mercado com o intuito de colher dados que mostram o comportamento e a aceitação do produto ou serviço que sua empresa produz ou fornece.

Dessa forma, o crescimento de franquias tem alcançado um espaço significativo no mercado mundial nos últimos anos, com empresas em expansão e novas empresas. Assim, foi mostrado em estudos feitos pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) que houve uma movimentação monetária nesse setor de franquias de aproximadamente 170 bilhões de reais no ano de 2020.

Estudos na implantação da franquia

Nesse mesmo tempo, não deixe de observar que muitas empresas não conseguiram funcionar no mercado de franquias. Por isso é muito importante um estudo detalhado antes da implantação de sua franquia. Então, confira alguns pontos muito importantes para se atentar antes de franquear sua empresa.

Veja se realmente é a hora certa de franquear sua empresa;

O que ela tem a oferecer no segmento em que atua no mercado e se o seu potencial nesse ramo será de inovação e crescimento;

Efetue estudos para compor uma infraestrutura de distribuição dos produtos ou serviços oferecidos, de forma que seja bem estruturado com uma logística que funcione bem na distribuição dos produtos e ou serviços. Afinal, o franqueado se preocupa muito com o recebimento dos insumos para tocar a franquia em busca de seus lucros;

Qual a população a ser atingida;

A região alvo e o índice populacional;

É importante ressaltar a importância de contratar um profissional especializado na área de franquia.

Como ter uma franquia com potencial de crescimento

Vale a pena franquear minha marca? Veja se o modelo de franquia vai proporcionar um crescimento razoável de produção, tendo visto que passará a distribuir seus produtos para diversas áreas, locais e regiões. O franqueado precisa de todo apoio na implantação do negócio, haja vista que estamos falando de investimento com valores monetários. Então, em caso de ainda ter dúvida se é a hora certa de franquear sua empresa, solicite ajuda de especialistas no assunto.

Logística de distribuição e atendimento

Ao franquear sua empresa, você terá que estar preparado para que possa atender os estabelecimentos que estão distantes de sua sede. Dessa forma, precisará ter muito cuidado com o modelo da formatação de sua franquia, pois sua empresa estará propondo um novo negócio rentável, com uma boa logística de distribuição, atendimento e suporte técnico para atendimento aos seus clientes.

Modelo a ser implantado de franquia

Sob o mesmo ponto de vista, você deverá analisar, como franqueador, se esse é o momento certo de franquear sua empresa. Assim, você precisará efetuar estudos a fim de colher resultados no mercado, efetuando comparação ao seu modelo de franquia. Isso servirá para saber se ela pode virar um negócio rentável e lucrativo dentro da formatação em que sua empresa se encontra. Aliás, cabe ressaltar que um dos fatores mais relevantes é o custo de implantação, custo mensal e benefícios gerados.

Todavia, o processo de criação de uma franquia envolve alguns requisitos básicos e essenciais da área jurídica e contábil da empresa. Ao cumprir as exigências impostas, você poderá oferecer sua franquia aos seus franqueados. Desta forma oferecerá segurança aos seus investidores.

A empresa tem que estar enxuta e sem dívidas ou pendências nas áreas anteriormente citadas. Afinal, seus franqueados não poderão ter dúvidas na hora de fechar esse novo empreendimento, tendo em vista que eles buscam crescimento e rentabilidade.

Expansão da marca para os franqueados

Quando se pensa em expansão da marca, logo em seguida vem a dúvida sobre ser a hora de franquear sua empresa. Assim, temos algumas ponderações quanto à implantação de seu projeto.

Um deles é que um grande fluxo nas movimentações de seus produtos ou serviços surgirá com esse crescimento, de forma que a sua sede poderá ter que se espalhar por outras regiões distantes da matriz. O outro ponto é se esse quadro pode ou não proporcionar o crescimento da marca.

Sempre buscar alcançar os menores custos de investimentos para franquear sua empresa

Desta forma, temos que expor ao franqueador que essas ponderações trazem a possibilidade de fortalecimento e expansão da marca. Dessa forma, também é preciso procurar atuar com menores custos de investimentos, tendo em vista que o franqueado é o que tem a responsabilidade pelo investimento inicial na implantação de sua franquia no mercado.