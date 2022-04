como saber se o empregador faz os seus depósitos?

Todos os meses, o empregador tem a obrigação de depositar a parcela do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o seu empregado. Trata-se portanto de uma exigência prevista em lei. O trabalhador, por sua vez, precisa conferir se o chefe faz isso mesmo ou não. Mas como a conferência pode acontecer de fato?

Segundo informações da própria Caixa Econômica Federal, existem várias formas de conferir se o empregador faz os depósitos ou não. Talvez a mais comum delas seja mesmo a questão do SMS. O cidadão precisa acessar o site oficial da Caixa para fazer a adesão ao sistema.

Clique aqui para ir até o site da adesão por SMS

Essa não é, no entanto, a única maneira de realizar a conferência. Há ainda a opção de receber o extrato de pagamento do seu FGTS por meio de envios para a residência do cidadão. Os envios acontecem sempre a cada dois meses e servem para atualizar o indivíduo sobre o processo de depósito do saldo.

Para quem não recebe nem o SMS e nem a correspondência da Caixa, a saída é ligar para o número 0800 726 01 01 ou ainda ir pessoalmente até uma agência mais próxima da instituição. Por lá, o cidadão poderá registrar um endereço ou um número de telefone para começar a receber as atualizações sobre os depósitos do FGTS.

Meu empregador não está depositando

Segundo informações da própria Caixa Econômica Federal, o banco não é responsável pelo processo de fiscalização dos depósitos feitos pelos empregadores. Quem faz isso é o Ministério do Trabalho e da Previdência.

Dessa forma, o cidadão que percebe que o empregador não está depositando o FGTS, pode começar a procurar por uma Delegacia Regional do Trabalho (DRT) para registrar uma reclamação sobre o tema da liberação do Fundo de Garantia.

Entretanto, a dica inicial mesmo é tentar conversar com o empregador para que o cidadão consiga entender o que está acontecendo com a empresa. No entanto, lembre-se sempre que independente do que ele argumente, o FGTS é um direito e não pode deixar de ser pago.

FGTS Extraordinário

Toda a discussão envolvendo o FGTS começou a ganhar mais força durante esta semana. Há uma explicação para isso. O Governo Federal começou oficialmente o processo de liberação do saldo do benefício de forma extraordinária.

Nesta quarta-feira (20), por exemplo, empregados que tenham contas ativas ou inativas do FGTS podem começar a receber o dinheiro. Nesta semana, os depósitos valem apenas para os usuários que nasceram no mês de janeiro.

O cidadão pode consultar o seu próprio saldo do FGTS para saber se receberá algum dinheiro nesta nova leva de liberações. Para isso, basta acessar o próprio app do programa que está disponível para download nas principais lojas de aplicativos.