Para muitas pessoas, conseguir se adaptar a um novo trabalho é um grande desafio. Aquele frio na barriga aparece, e o medo de não causar uma boa impressão também tende a se tornar real.

Pensando nisso, elencamos algumas dicas que, apesar de simples, podem fazer uma grande diferença em nossa rotina no novo emprego. Acompanhe para saber mais!

Como se adaptar a um novo trabalho?

Tenha em mente que para se adaptar a um novo trabalho é necessário paciência e tempo. Não é no primeiro dia que você se sentirá completamente “encaixado” na rotina da empresa. É necessário respeitar o seu período de adaptação e descoberta.

Afinal, nada nesta vida é tão simples a ponto de nos adaptarmos 100% de uma hora para outra. Tudo exige uma dose de esforço e paciência, concorda?

Por isso, não se preocupe se você sentir medo, angústia ou até mesmo ansiedade, no começo. Tudo isso é bastante comum, desde que não atrapalhe a sua vida, claro.

De todo modo, elencamos algumas dicas interessantes. Veja:

1. Apresente-se para os seus novos colegas de trabalho

Antes de qualquer coisa, tente quebrar o “gelo” inicial se apresentando para os seus novos colegas. Fale um pouquinho com cada um deles, pergunte sobre a empresa, o trabalho, etc.

Esse laço inicial é importante para se adaptar a um novo trabalho, afinal, você poderá começar a criar muito mais conexão com as pessoas. E quanto mais você se conecta com os seus colegas, o clima no trabalho pode ser melhor.

2. Procure tirar todas as suas dúvidas

Se tiver dúvidas sobre alguma coisa, não tenha medo de perguntar! Pois como você vai se adaptar a um novo trabalho se não questionar aquilo que ainda não sabe? Pois é!

Apenas tenha o cuidado de não perguntar a mesma coisa diversas vezes. Sendo assim, anote os direcionamentos dados pelos seus colegas, pois isso pode lhe ajudar a manter tudo no lugar e, assim, evita aquele desconforto de ter que pedir uma mesma explicação, diversas vezes.

3. Estude os métodos da empresa

Estudar os métodos, ferramentas e rotinas da empresa é fundamental para se adaptar a um novo trabalho. Assim você consegue se sentir cada vez mais “imerso” na realidade da corporação, e começa a entender melhor a dinâmica do lugar, adaptando-se.

4. Dê tempo ao tempo

Não queira se sentir em casa de uma hora para outra. Isso é muito difícil de acontecer. Portanto, tenha em mente que o tempo pode lhe ajudar a lidar com esse novo episódio da sua vida, e que aos poucos você se sentirá mais à vontade.

5. Entenda que a “angústia pelo novo” pode surgir – e tudo bem

A “angústia pelo novo” pode surgir, esteja preparado para isso. Isto é, entenda que ao tentar se adaptar a um novo trabalho você pode sentir medo, tristeza, angústia e sensação de “deslocamento”.

Tudo isso aparece porque o seu cérebro quer sempre “fugir” de qualquer coisa nova que necessite de uma carga mental maior. Sendo assim, ele dispara essas sensações para que você “desista de tudo” e volte para a zona de conforto.

Entender isso é importante para saber que esse período de adaptação é difícil, mas passa.

Boa sorte!