Para se destacar em processos seletivos é necessário considerar uma série de fatores. Você precisa estar atento à vaga disponível, aos requisitos estabelecidos e, além disso, precisa praticar o autoconhecimento para entender os seus pontos fortes e fracos.

Parece muita coisa para se pensar? Fique tranquilo! Neste artigo vamos apresentar uma série de sugestões que poderão lhe ajudar. Acompanhe-nos.

Como se destacar em processos seletivos?

Não existe segredo ou fórmula mágica para se destacar em processos seletivos. É necessário estratégia, estudo e preparo. Apenas dessa forma é que se torna viável chamar a atenção dos recrutadores.

Por isso, dizemos que você deve praticar o autoconhecimento, fortalecer os seus pontos fortes e inibir os fracos, além de se atentar aos próprios requisitos da vaga. Veja, abaixo, outras dicas que podem ser bem relevantes:

1. Analise, profundamente, os requisitos apresentados na vaga

Analise, com antecedência, todos os requisitos que são apresentados na vaga. Não se afobe nesta etapa! É muito importante que você realmente entenda o que a vaga espera de você, para estar ainda mais preparado para o processo seletivo.

Infelizmente, muitas pessoas ainda não lêem todos os pontos trazidos na vaga, e isso pode atrapalhar o processo, além de manchar a imagem do profissional. Portanto, veja se você atende aos pontos solicitados e, se sim, pense em como você poderá demonstrar isso mais tarde.

2. Estude o que é solicitado para a vaga e atualize-se se possível

Do mesmo modo que você deve estar atento aos requisitos, veja também se você está atualizado com relação a eles. Caso não, comece a buscar informações, estude, veja vídeos, leia, enfim! Quanto mais você se preparar nesse sentido, maiores serão as chances de se destacar em processos seletivos.

3. Crie um roteiro de apresentação robusto

O seu roteiro de apresentação precisa ser montado de forma cronológica e organizada. Destaque as suas maiores conquistas, descobertas e aprendizagens. Mas cuidado para não cair no narcisismo, hein?

Ensaie o seu roteiro em casa, mas não leia nada diante do recrutador. Tente ser natural na sua apresentação.

4. Esqueça o medo de “falar”

Tente deixar o medo de falar de lado. Não se preocupe se você gaguejar ou esquecer uma palavra ou outra… Os recrutadores sabem que as pessoas ficam ansiosas nesse momento. Portanto, não estarão focando só nisso.

Mas sim, eles querem que você fale, conte, mantenha um tom de voz equilibrado e gesticule. Mesmo que a vergonha apareça ou o branco dê as caras. Não se desespere e, apenas, fale!

Demonstre interesse na vaga, ao mesmo tempo em que você deve se valorizar. Nunca se rebaixe ou fique listando coisas como “eu sei que eu sou ruim nisso ou naquilo”. Esse tipo de comportamento faz você se destacar em processos seletivos de maneira negativa.

5. Cuidados com a sua imagem e postura profissional

Por fim, cuide da sua postura e da sua imagem profissional. Vista-se de acordo com a vaga, mantenha a sua higiene em dia e tenha uma postura mais ereta. Da mesma forma, gesticule de maneira suave, cuide do tom de voz, faça contato visual, evite ficar balançando a perna, etc.

Quanto mais você cuidar da sua imagem, mais seguro você se sentirá e, inclusive, conseguirá se destacar em processos seletivos.