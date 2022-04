Como ter limite de crédito no Nubank mesmo com nome negativado?

Muitos brasileiros acabam não conseguindo ter um limite no cartão de crédito para fazer suas compras no dia-a-dia. Isso acontece pelas restrições de crédito que acontecem quando se tem um histórico de dívidas ou até mesmo por estar com o nome negativado. Além disso, quando se tem baixa renda essas dificuldades também podem surgir. Por conta disso, o Nubank criou uma função que faz com que o usuário possa “construir seu limite”.

A nova função de construir limite no cartão de crédito do Nubank pode ser uma chance para os usuários com essas restrições. Para usufruir do limite de crédito que deseja, o cliente precisa deixar parte do valor presente na conta-corrente reservada para uso. Essa função da NuConta aparece como “Reservar como limite” no app do banco digital.

Como funciona a modalidade de Reservar como limite no cartão de crédito Nubank?

Apesar dessa função já estar disponível há algum tempo no aplicativo da fintech, essa forma ainda se trata de algo novo no Brasil. Sendo assim, muitos brasileiros ainda não estão habituados com isso, o que pode trazer diversas dúvidas a respeito do seu funcionamento.

A título de exemplo, se você deseja fazer uma compra de R$ 500 como limite de crédito no Nubank, é preciso deixar R$ 500 como valor reservado de sua conta. Importante dizer que essa quantidade não rende 100% do CDI como o valor que está na NuConta.

Como o valor reservado se torna um limite para o cartão de crédito da Nubank, então esse montante não poderá ser utilizado como valor disponível para uso, pelo menos até o momento em que o usuário retirar o valor da reserva.

Caso se tenha uma compra no cartão de crédito com o valor total de R$ 200, no caso do exemplo, o cliente vai usar R$ 200 do seu limite, que pode ser quitado com um outro dinheiro sem ser o valor reservado quando houver o pagamento da fatura.

Assim, o limite restante será de R$ 300, que poderão ser usados da mesma forma. Se pode fazer isso quantas vezes achar necessário, desde que não ultrapasse o valor máximo de crédito com esta modalidade, que é de R$ 5000.

Como reservar um valor como limite de crédito?

Para reservar valor como limite no Nubank, basta seguir os seguintes passos:

Entra no seu aplicativo do Nubank;

Acesse a tela referente a cartão de crédito do aplicativo do banco digital;

Entre na opção “Ajustar limite”;

Clique na opção “Reservar como limite”;

Selecione a parte do valor disponível na conta do Nubank que vai ser reservado como limite do cartão de crédito , que pode ser de até todo valor que se tem;

, que pode ser de até todo valor que se tem; Leia os termos condições, aceitando-os logo em seguida;

Coloque a senha de 4 dígitos da conta.

Importante destacar que quando se diz que o dinheiro utilizado para pagar a fatura seria outro que não seja o reservado para limite, isso não é uma regra, mas apenas o aconselhável pelo próprio Nubank, de modo a manter o mesmo limite para o próximo mês.

No entanto, se o cliente preferir ou precisar utilizar aquele recurso para pagar a fatura do cartão de crédito Nubank, isso é possível de ser feito. Basta acessar a tela de cartão de crédito no aplicativo e ir até à opção “Pagar com dinheiro reservado” e apertar em “pagar”. Em seguida, vá em “pagar fatura”, colocando finalmente a senha de 4 dígitos para confirmação.