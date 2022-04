Vários canais e incontáveis ​​membros são suportados em um único servidor Discord. Como a associação pública é gratuita, ajuda as marcas a aumentar seu público. Mas às vezes, gerenciar a quantidade de público em um único servidor fica complicado. Em casos como esse, as pessoas lutam para monitorar vários canais e as atividades de seus membros. Continue lendo para saber […]

O post Como usar o Carl Bot para reações e funções no Discord apareceu primeiro em iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks