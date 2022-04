Comprovado! Teste de DNA mostra quem é o verdadeiro filho de Louro José no ‘Mais Você’

Foto: Reprodução/Globo

Após dias na expectativa, foi comprovado se o suposto filho de Louro José é quem ele realmente diz que é!

Na edição desta quinta-feira (14) do ‘Mais Você’, Ana Maria Braga descobriu, através do resultado do exame de DNA, que o primeiro papagaio a aparecer é um verdadeiro herdeiro do seu antigo companheiro.

Com a confirmação do parentesco, o neto da apresentadora abrirá ao público a escolha do nome do pássaro: Louro Mané, Louro Júnior ou Lourito. A votação será feita no site do programa.

Em seu Instagram, Ana Maria publicou o momento da revelação. Confira:

