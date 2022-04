Comunicador do Subúrbio de Salvador relata que teve carro alvejado em ataque

Um comunicador do Subúrbio Ferroviário de Salvador teve o carro alvejado em ataque a tiros na noite de sábado (9), no bairro de Periperi, na noite de sábado (9). A polícia civil investiga o crime.

“Nos últimos meses tenho vivido situações que eu jamais pensei um dia viver. Mas, o que eu vivi na noite do último sábado, eu jamais irei esquecer. Quase conseguiram tirar a minha vida! Quando lembro daqueles dois motoqueiros, tomando a frente do meu carro em movimento, falando a placa do meu carro, chamando o meu nome e atirando na minha direção, só me faz ter a certeza de que fui salvo por Deus, pois não era o meu dia”, contou.

Junto com o texto, Nelsinho compartilhou imagens que mostram o painel do carro alvejado. Segundo ele, cerca de quatro tiros atingiram o veículo.

Eu no desespero me joguei no mato! Fiquei escondido mais de uma hora no mato. A polícia precisa, rapidamente, punir essas pessoas que vinham me ameaçando. Cabe a polícia investigar e apontar os culpados”.