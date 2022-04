Concurso 1770 do Timemania; confira o resultado

Já pensou em conseguir conciliar futebol, que é uma paixão nacional, e loteria em um único jogo? Conheça abaixo o concurso da Timemania e confira o resultado do sorteio do concurso 1770 do Timemania.

Esse concurso veio recheado e prometendo a aposta milionária de 9 milhões de reais, o que é um prêmio incrível e pode mudar a vida de qualquer pessoa. Então, saiba mais em loterias.

Saiba como fazer a sua aposta na Timemania

Fez a sua aposta no concurso 1770 do Timemania? A Timemania te possibilita ganhar uma graninha de 2 formas. A primeira é fazendo uma aposta em uma cartela com 80 números disponíveis. Dessa forma, desses 80 números, você precisa preencher 10 números na cartela.

Você também tem a opção de não preencher sozinho a cartela, afinal é uma cartela extensa com muitos números e as suas chances acabam sendo reduzidas. Sendo assim, você pode optar por, ao fazer a sua aposta diretamente em uma lotérica, solicitar no caixa que seja feito uma surpresinha para você. Assim, o sistema poderá escolher alguns números aleatoriamente de maneira surpresa.

Existe a possibilidade de você acertar menos números e, ainda assim, conseguir o seu prêmio. É claro que os prêmios acabam sendo menores com a quantidade de números que você acerta. Sendo assim, se você quer de fato se tornar um milionário, o ideal é que você aposte todas as suas fichas no maior prêmio e consiga acertar a aposta completa sorteada.

Além de fazer a aposta de 10 números da sua cartela de 80 números disponíveis, você também tem que escolher o seu time do coração, pois ele também é sorteado. Também existe a possibilidade de você ganhar algum dinheiro caso a bola do seu time escolhido seja sorteada.

Um fato importante é que, apesar de você jogar 10 números dentro da cartela disponível, apenas 7 desses 10 números serão sorteados.

Quais são as opções de fazer a aposta da Timemania?

Você pode fazer as suas apostas de maneira online, mas para isso você precisa cumprir alguns requisitos. Como, por exemplo, ser maior de 18 anos e apostar o valor mínimo exigido pelo site da loteria Caixa.

Quando você faz a sua aposta de maneira online, você tem que cumprir um valor específico para conseguir colocar as suas apostas no carrinho e efetuar o pagamento. No entanto, também existe a possibilidade de você solicitar a surpresinha ou, até mesmo, uma teimosinha, para conseguir aumentar ainda mais a sua sorte.

Caso você prefira fazer de maneira presencial, basta você solicitar a sua cartela e fazer o preenchimento dos números à caneta. Em seguida, é só levar até um caixa para que a sua aposta seja colocada no sistema. Depois você recebe um cupom com os números que você colocou na cartela, horário e data. Assim você conseguirá provar que foi você que fez a aposta que acertou os 7 números sorteados.

E quando acontecem os sorteios da Timemania?

Os sorteios da Timemania acontecem às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. Eles acontecem a partir das 20h.

Quais foram os números do último sorteio

O sorteio do concurso 1769 da Timemania aconteceu no dia 05/04/2022, na terça-feira, a partir das 20h. Os números sorteados foram os seguintes:

43 – 76 – 66 – 57 – 03 – 36 – 34

E o time do coração foi: Bola 14 – Botafogo RJ

Confira o resultado do concurso 1770 do time mania

O concurso 1770 do Timemania aconteceu no dia 07/04/2022, quinta-feira, a partir das 20h. Os 7 números sorteados foram os seguintes:

58 – 31 – 27 – 46 -49 – 71 – 68

E o time de coração foi: bola 40 – Juventus SP

Você imagina que tenha ficado milionário conferindo o resultado? Veja como proceder

Depois dessa conferida no resultado, você acredita que conseguiu conquistar o prêmio máximo e não sabe o que fazer para resgatar sua fortuna?

No próximo dia útil, procure uma agência da Caixa Econômica Federal com o seu documento de identidade com foto e o seu bilhete com o cupom. Assim você consegue comprovar que realizou a aposta.

Caso a sua aposta tenha sido online, imprima o comprovante que você recebeu do pagamento da sua aposta, bem como o número de cada aposta com o detalhamento dos números que você colocou nela.

Na própria agência bancária, eles vão te orientar a manter a discrição. Além disso, os profissionais de lá serão plenamente competentes e capazes de mostrar a você qual o passo a passo para a retirada do seu prêmio.

Caso você não se sinta seguro, pode pedir para alguém acompanhar você, desde que seja alguém da sua confiança.

Esperamos que tenha sido o ganhador! Se ganhou, parabéns! Se não foi o ganhador, não desanime! Continue apostando! Afinal, só assim é possível ganhar, tendo constância. Então, boa sorte na próxima!