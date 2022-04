Concurso BANESE 2022: Saiu o edital com 55 vagas! Até R$4.840,45!

Saiu o edital. O Banco do Estado de Sergipe S.A. faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso BANESE 2022) para o preenchimento de 55 vagas para o cargo de Técnico Bancário III, para quem possui nível superior. As oportunidades são voltadas para a área de Informática (Tecnologia da Informação), sendo todas efetivas.

De acordo com o edital do concurso BANESE 2022, as oportunidades são para as especialidades de Desenvolvimento (50 vagas + CR) e Suporte (05 vagas + CR). As oportunidades são divididas em ampla concorrência, pessoas com deficiência e negros.

O salário inicial do cargo é de R$4.840,45, por jornada de trabalho de 30 horas semanais. Além disso, os aprovados contarão com alguns benefícios, como, por exemplo:

Auxílio-Refeição, no valor de R$922,24;

Auxilio Cesta Alimentação, no valor de R$726,72;

Auxilio Creche, no valor mensal de R$ 558,16;

Vale-transporte e auxílio-transporte, que serão concedidos de acordo com a Convenção Coletiva;

Gratificação semestral paga nos meses de janeiro e julho, referente ao valor da remuneração mensal, proporcional aos meses trabalhados;

Direito de participação no plano de assistência odontológica, médica e hospitalar;

Plano de previdência privada; e

possibilidade de desenvolvimento profissional.

Inscrição concurso BANESE 2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso BANESE 2022 poderão se inscrever até as 14 horas do dia 14 de abril de 2022, por meio do site do Instituto AOCP , o organizador da seleção. Para participar, o candidato precisa acessar o site da banca, pesquisar a área destinada às inscrições e preencher o formulário no site da banca.

Após realizar o procedimento de inscrição, o candidato precisa quitar a taxa de inscrição no valor de R$88. Essa quantia poderá ser isenta até o dia 04 de abril, para quem for Doador Regular de Sangue, nos termos da Lei Estadual nº 4.087, de 14 de maio 1999; doador de Medula Óssea, nos termos da Lei Estadual nº 8.094, de 16 de fevereiro de 2016; ou desempregado, nos termos da Lei Estadual nº 5.968, de 18 de julho de 2006.

O resultado do pedido de isenção será divulgado no dia 06 de abril. Quem tiver o pedido indeferido poderá contestar.

Provas

O concurso BANESE 2022 vai contar com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. O exame será aplicado no dia 08 de maio de 2022, nas cidades de Aracaju, Recife e Salvador. Serão 70 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

Matemática, Estatística e Raciocínio Lógico – 4 questões;

Língua Portuguesa – 3 questões;

Língua Inglesa – 4 questões;

Ética – 4 questões;

Conhecimentos Bancários – 5 questões;

Modelagem de Processos de Negócio – 4 questões;

Conhecimentos sobre o Estado de Sergipe – 6 questões; e

Conhecimento Específico – 40 questões. Cada questão acima terá valor de um ponto. Para ser aprovado na prova, será preciso obter no mínimo 50% por cento ou mais, ou seja, 35 pontos, do total de pontos. A validade do concurso BANESE 2022 será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.