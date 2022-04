Concurso DPE AM 2022: novo edital já tem banca contratada

Grande expectativa. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso DPE AM 2022) em breve. A banca organizadora do certame já está definida. A Fundação Carlos Chagas (FCC) foi contratada para organizar o certame.

O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial. De acordo com o documento, a assinatura entre as partes aconteceu no dia 05 de abril.

O concurso para cargos da área de apoio já teve regulamento publicado. A expectativa é que o edital seja publicado com vagas para cargos de ensino médio e superior, em várias especialidades.

O regulamento oficial deste novo concurso foi publicado no Diário Oficial da Defensoria do dia 3 de agosto. Segundo o documento, os aprovados serão lotados nas cidades de Manicoré, Nova Olinda do Norte, Borba e Novo Aripuanã.

O regulamento confirma quais serão os cargos do próximo concurso público da Defensoria Pública do Estado do Amazonas para servidores. As vagas serão liberadas em apenas dois cargos: assistente técnico de defensoria – especialidade: assistente técnico administrativo – nível médio e analista jurídico de defensoria – especialidade: ciências jurídicas – nível superior.

Etapas concurso DPE AM

O regulamento do concurso DPE-AM confirma que o concurso será composto por duas fases, sendo:

primeira fase, constituída de provas escritas, eminentemente com questões objetivas e de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório;

segunda fase, apenas para os cargos de analista, constituída de provas escritas, preferencialmente com estudos de casos, de caráter eliminatório e classificatório.

Concurso DPE AM para o cargo de Defensor

A Defensoria Pública do Amazonas também vai abrir um novo edital de concurso para a carreira de Defensor. O regulamento para o cargo também já foi divulgado e os trâmites de abertura já estão bem adiantados.

“As vagas a serem preenchidas em decorrência da aprovação no presente concurso público são aquelas dispostas no edital de abertura do concurso público, podendo novas vagas serem preenchidas conforme a conveniência e disponibilidade orçamentária da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, pelos aprovados remanescentes.”

O concurso DPE-AM para Defensor vai contar com quatro fases, de caráter eliminatório e classificatório, sendo elas:

primeira fase: aplicação da prova escrita objetiva; segunda fase: aplicação de provas escritas dissertativas; terceira fase: aplicação de prova oral, todas de caráter eliminatório e classificatório; quarta fase: apresentação e avaliação dos títulos, de natureza meramente classificatória.

A prova escrita objetiva do certame terá 100 questões de múltipla escolha e dividida em quatro blocos assim definidos:

Bloco 1

Direitos Humanos, Direito Constitucional, e Direito Administrativo;

Bloco 2

Direito Penal, Direito Processual Penal, Execução Penal e Criminologia;

Bloco 3

Direito Civil, Direito do Idoso, Direito do Consumidor, Direito à Saúde, Direito Antidiscriminatório e Direito Processual Civil;

Bloco 4

Direito da Criança e do Adolescente, Direitos Difusos e Coletivos, Princípios e Atribuições Institucionais da Defensoria Pública, Filosofia, Sociologia Jurídica e História do Amazonas.