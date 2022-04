Concurso INSS: NOVO edital é solicitado com 7.830 vagas!

O Instituto Nacional do Seguro Social solicitou a abertura de novo edital de concurso público (Concurso INSS) ao Ministério da Economia. O novo pedido de abertura do certame conta com 7.830 vagas em cargos de ensino médio e superior.

Do total de vagas solicitadas, 6.084 são para o cargo de Técnico do Seguro Social, de nível médio e salário de R$5.186,79. O restante do pedido é para 1.746 vagas de Analista do Seguro Social, de nível superior e remuneração de R$7.659,87.

O pedido do concurso INSS também informa como as vagas de técnicos e analistas serão aproveitadas, caso o edital seja autorizado.

Para técnico, o INSS prevê atuação nas áreas de Análise Reconhecimento de Direito RGPS (2.938 vagas), Combate à Fraude (734), Serviço de Apoio ao Reconhecimento de Direito (216), Serviço de Atendimento de Demandas Judiciais (40), Serviço de Cobrança Administrativa (34), Análise Reconhecimento de Direito RPPS (46), Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (1.996) e Área meio (80).

Para analista, as vagas são para atuação nas áreas de Serviço Social (463 vagas); Reabilitação Profissional (702); Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (406); e Área meio (175).

Pedido de concurso do INSS prevê prazo para provas

O pedido de concurso do INSS também prevê o cronograma oficial do edital, caso o documento seja autorizado pelo Governo Federal.

Segundo a solicitação do concurso, o primeiro passo, logo após a autorização do certame no Diário Oficial, será a definição da oferta de vagas do certame, o que deve acontecer no prazo de 3 (três) dias.

Após definir o quantitativo de vagas, o órgão terá missão de elaborar o projeto básico do concurso, também conhecido como minuta do edital. O documento conta com diversas informações sobre o concurso (período de inscrições, etapas, estimativa de inscritos, conteúdo programático das provas objetivas, entre outras) e serve de base para escolha da banca organizadora.

O pedido do concurso informa ainda que o prazo para conclusão do projeto básico é de 08 (oito) dias. A banca organizadora deverá ser escolhida em até 23 dias. A assinatura de contrato entre a empresa e o órgão deve ocorrer em até dez dias nessa fase.

Em seguida, o INSS prevê cinco dias para fechar a elaboração do edital. Após isso, são quatro meses para a prova. O INSS pretende receber inscrições em um período de 30 dias.

Veja o cronograma sugerido pelo INSS para o concurso:

Definição das vagas do concurso INSS – 03 dias

– 03 dias Elaboração do projeto básico – 08 dias

08 dias Envio do projeto básico às bancas organizadoras – 1 dia

1 dia Recebimento das propostas das bancas – 05 dias

05 dias Escolha da banca – 01 dia

01 dia Elaboração do contrato – 06 dias

– 06 dias Assinatura do contrato – 10 dias

– 10 dias Elaboração do edital – 05 dias

05 dias Publicação do edital – 4 meses antes da data da prova

4 meses antes da data da prova Inscrições – período de 30 dias

Déficit de pessoal é grande no INSS

Em atualização

Sobre os cargos

Para concorrer ao cargo de Técnico do Seguro Social do INSS, o candidato deverá ter certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. O cargo tem missão de realizar atividades internas e externas relacionadas ao planejamento, à organização e à execução de tarefas de competências constitucionais e legais do INSS que não demandem formação profissional específica; coletar informações, executar pesquisas, levantamentos e controles, emitir relatórios e pareceres; e exercer, mediante designação da autoridade competente, outras atividades relacionadas às finalidades institucionais do INSS, além das atividades comuns mencionadas no edital. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Já o Analista do Seguro Social requer diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no órgão de classe específico. O cargo tem missão de prestar atendimento e acompanhamento aos usuários dos serviços prestados pelo INSS nas Agências da Previdência Social – APS e aos seus servidores, aposentados e pensionistas; elaborar, executar, avaliar planos, programas e projetos na área de Serviço Social e Reabilitação Profissional; supervisionar e homologar os programas profissionais realizados por terceiros ou instituições conveniadas; entre outras atribuições. A jornada de trabalho também é de 40 horas semanais.

Por fim, o cargo de Perito Médico Previdenciário requer diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, fornecido por Instituição de Ensino Superior credenciada pelo MEC, Registro regular no Conselho Regional de Medicina. O cargo deverá exercer, privativamente, no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Ministério da Previdência Social (MPS), as atividades Médico-Periciais inerentes ao Regime Geral da Previdência Social de que tratam as leis, em especial a: I – emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral para fins previdenciários; II – inspeção de ambientes de trabalho para fins previdenciários; III – caracterização da invalidez para benefícios previdenciários e assistenciais; e IV – execução das demais atividades definidas em regulamento. Os ocupantes do cargo de Perito Médico Previdenciário poderão executar, ainda, nos termos do regulamento, as atividades Médico-Periciais relativas à aplicação da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

O cargo de analista tem remuneração de R$ 7.954,09, enquanto que o perito Médico tem ganhos de R$ 10.616,14 mensais. Os rendimentos já contam com o auxílio-alimentação de R$ 458.

Obs: o cargo de Perito não conta no pedido de autorização.

Último concurso do INSS abriu 950 vagas

O último concurso do órgão, aberto em 2015 para técnicos e analistas, contou com 950 vagas. Foram 1.087.804 candidatos inscritos. Desses, 1.043.815 eram para o cargo de técnico (com 800 vagas) e 43.989 para analista (com 150 vagas).

As oportunidades foram divulgadas da seguintes forma:

-Nível Médio: Técnico do Seguro Social (800 vagas). Salário de R$4.886,87 (chegando a R$ 5.259,87, após seis meses), já incluso as gratificações. Jornada de trabalho de 40 horas semanais.

-Nível Superior: Analista do Seguro Social (150 vagas). Salário de R$7.496,09 (até R$ 7.869,09), já com as gratificações. Jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Técnico: São Paulo (113), Acre (5), Alagoas (14), Amapá (5), Amazonas (34), Bahia (76), Ceará (22), Distrito Federal (10), Espírito Santo (4), Goiás (40), Maranhão (33), Mato Grosso (26), Mato Grosso do Sul (12), Minas Gerais (82), Pará (84), Paraíba (4), Paraná (37), Pernambuco (35), Piauí (2), Rio de Janeiro (17), Rio Grande do Norte (20), Rio Grande do Sul (49), Rondônia (22), Roraima (3), Santa Catarina (32), Sergipe (7) e Tocantins (12);

Analista: São Paulo (18), Acre (6), Alagoas (2), Amapá (3), Amazonas (3), Bahia (22), Ceará (7), Goiás (4), Maranhão (4), Mato Grosso (6), Mato Grosso do Sul (7), Minas Gerais (15), Paraíba (4), Rio Grande do Sul (12), Pará (6), Paraná (3), Pernambuco (3), Piauí (1), Rio de Janeiro (4), Rondônia (5), Roraima (2), Santa Catarina (6), Sergipe (1) e Tocantins (5), além do Distrito Federal (1).